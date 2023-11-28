ГИБДД будет проводить рейд и лишать прав водителей за определённое нарушение

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В предстоящие выходные запланировано начало проведения серии скрытых проверок со стороны Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Эти проверки будут направлены на водителей, выезжающих за пределы городов из крупных населенных пунктов, и принимаются в связи с увеличением потока автомобилей, направляющихся вне городов.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Скрытые патрули будут действовать на обычных автомобилях без обозначений ДПС, весь процесс будет фиксироваться на видео. Основное внимание будет уделено загородным дорогам, где водители часто нарушают правила, пытаясь обогнать грузовики, выезжая на встречную полосу. Введены следующие меры наказания:

Первое нарушение — наложение штрафа в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Повторное нарушение — лишение прав на год.

Также инспекторы будут проводить проверки на трезвость водителей. Важно отметить, что водитель может лишиться прав даже в случае, если он сам не употреблял алкоголь перед поездкой, но передал управление автомобилем нетрезвому лицу. В данном случае предусмотрены штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, что является серьезным наказанием, сообщает progorod59.