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Автоэксперты: ширина зимних шин не влияет на общую производительность автомобиля

1:47
Авто

Эксперты провели исследование, чтобы определить влияние ширины автомобильных шин на их производительность в различных условиях эксплуатации. В ходе испытаний были использованы шины различной ширины — от 205 до 275, установленные на колеса разного диаметра.

Автоэксперты: ширина зимних шин не влияет на общую производительность автомобиля
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Возникающие среди автомобилистов убеждения, что более узкие шины лучше подходят для зимнего сезона, не нашли подтверждения в реальных условиях. Напротив, результаты показали, что ширина шин не оказывает значительного влияния на общую производительность автомобиля. Несмотря на заметные различия в размерах шин, результаты тестов выявили, что большинство показателей производительности были схожи между разными размерами шин.

На практике автомобили с узкими шинами показали хорошие результаты при ускорении, но оказались менее эффективными при торможении. Средняя шина шириной 225 дюймов на 18-дюймовых колесах продемонстрировала лучшие результаты по времени прохождения круга. Основной вывод экспертов заключается в том, что ширина шин не является ключевым параметром при выборе, и существенная разница проявляется лишь при использовании дорогих и дешевых моделей, обусловленная особенностями состава и производственных процессов, сообщает Car.ru.

Таким образом, рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя автомобиля при выборе шин, так как они учитывают особенности конкретной модели и обеспечивают оптимальную производительность.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря ГИБДД начнет штрафовать водителей за езду на летних шинах.

ТОП-10 ЗИМНИХ ШИН /// в любые деньги 2022/2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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