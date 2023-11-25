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С 1 декабря ГИБДД начнет штрафовать водителей за езду на летних шинах

3:05
Авто

С 1 декабря, инспекторы ГИБДД получат новый повод для наложения штрафов на водителей. Теперь летние шины входят в список условий и неисправностей, при которых запрещено использование автомобиля. Таким образом, в период с декабря по февраль владельцам легковых автомобилей (М1) и легких грузовиков (N1, до 3,5 тонн) обязательно нужно переобуваться в зимнюю резину. Запрет распространяется на использование шипованной зимней резины летом (в июне, июле и августе) и летней резины зимой.

С 1 декабря ГИБДД начнет штрафовать водителей за езду на летних шинах
Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Штрафы будут накладываться согласно статье 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена…". Водители могут получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, который в течение первых 20 дней доступен для оплаты с 50% скидкой.

Однако система правил все еще далека от идеальной. Например, 1 марта, когда в большинстве российских регионов сохраняется снег, инспекторы ГИБДД не могут оштрафовать водителя за использование летней резины.

Проверка "дорожной полицией" будет включать не только наличие зимних шин, но и их состояние. Согласно законодательству, зимние шины должны иметь протектор с остаточной глубиной более 4 мм; в противном случае грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Помимо этого, запрещено использование автомобиля при наличии расслоений в шинах, отсутствии хотя бы одного болта или гайки крепления диска, а также при установке на одну ось шин разной конструкции или с разным рисунком протектора. Другими словами, разрешено ставить только две зимние шины на автомобиль (например, на заднюю ось).

Тем не менее, использование несезонных шин не приведет к эвакуации автомобиля. Согласно МВД России, запрет на эксплуатацию автомобиля из-за неисправностей, перечисленных в "Перечне…", не влечет полного запрета на движение.

Согласно пункту 2.3.1 ПДД, при возникновении неисправностей, из-за которых запрещена эксплуатация транспортного средства, водитель должен устранить их. Если это невозможно, он может направиться к месту стоянки или ремонта, соблюдая необходимые меры предосторожности. Исключение составляют неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящие (отсутствующие) фары и задние габаритные огни в темное время суток или при недостаточной видимости, а также неработающий стеклоочиститель во время дождя или снегопада. В этих случаях движение транспортного средства до устранения неисправностей запрещено, сообщили в МВД России.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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