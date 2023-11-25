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В России начали производить качественное и доступное моторное масло

2:05
Авто

После событий 2022 года многие зарубежные компании прекратили свою деятельность в России. Из страны ушли также известные зарубежные производители масел, что оставило отечественных автомобилистов без привычных смазочных материалов. Однако освободившееся пространство на рынке быстро заполнили продукты малоизвестных марок из-за границы. Старые бренды меняли своих владельцев и названия, а на смену привычным маслам появились новые "маркетинговые" продукты, представленные немецкими, японскими, турецкими марками и другими.

В России начали производить качественное и доступное моторное масло
Фото: Openverse by tonylanciabeta is licensed under CC BY-SA 2.0

Российский бизнес, включая как крупные нефтяные компании, так и менее масштабные производители, проявил невиданную активность в заполнении этого вакуума на рынке. В столице нефтехимической промышленности, городе Уфа, действует Завод смазочных материалов "Девон". Его производственные мощности впечатляют — 120 тысяч тонн продукции ежегодно. В течение двадцати лет предприятие специализировалось на производстве серьезных промышленных масел, упакованных не в литровые баночки, а в огромные бочки.

На заводе выпускались различные виды индустриальных масел: гидравлические, редукторные, компрессорные, турбинные, прокатные. Моторная продукция также была в числе приоритетов, включая масла для тяжелых судовых двигателей, стационарных газовых моторов и грузовиков. Важную роль играли и продолжают играть консистентные смазки разной сложности — от простых минеральных до передовых синтетических, не уступающих зарубежным конкурентам в характеристиках!

Среди ключевых потребителей продукции завода находятся российские компании из ТОП 50, занятые в секторах добычи и переработки полезных ископаемых. Вместе с тем, конкурировать на автомобильном рынке с нефтяными гигантами, как отечественными, так и зарубежными, представляется неблагодарным делом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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