Низкие температуры зимнего сезона могут стать причиной проблем для владельцев автомобилей: двери машины могут примерзнуть, а аккумулятор — сесть.
Современные технические жидкости, как правило, предназначены для работы в различных температурных условиях. Однако с устаревшим маслом или наличием конденсата, а также при попадании влаги в систему автомобиля, возможны проблемы с его запуском при морозе, сообщает "За рулём".
Идеальным способом предотвратить замерзание автомобиля является его хранение в гараже. Если гаража нет, то для предварительного прогрева двигателя перед запуском следует проверить патрубки системы охлаждения: если они жесткие, значит, внутри образовался лед, и радиатор замерз. В таком случае подкапотное пространство необходимо прогреть тепловой пушкой, направляя горячий воздушный поток через радиатор, обеспечивая равномерный прогрев.
Для размораживания двигателя можно также использовать шланг и второй автомобиль. Для этого один конец шланга крепится к выхлопной трубе работающего автомобиля, а другой конец помещается под замерзший капот. Горячие выхлопные газы помогут разогреть двигатель.
Другие варианты включают использование строительного фена или электрической плитки для прогрева картера. Также доступны специальные спреи, которые распыляются в воздухозаборник двигателя или карбюратор (в зависимости от типа двигателя). Однако эти аэрозоли не следует применять в автомобилях с турбированными моторами или дизелями с автоматическими свечами разогрева.
Для предотвращения замерзания двигателя также можно использовать специальное одеяло, покрывая им всё подкапотное пространство.
В случае эксплуатации автомобиля при экстремально низких температурах рекомендуется рассмотреть возможность установки предпускового подогревателя.
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