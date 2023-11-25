Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL, Сергей Буров, подчеркнул важность регулярной проверки тормозной системы в зимний период, чтобы избежать возможных поломок.
Он обратил внимание на роль тормозного баланса шин, который предотвращает потерю управления при резком торможении на гололеде. Рекомендации также включают в себя проверку уровня антифриза, избегая добавления тех, содержащих смазывающие вещества.
Эксперт предупредил о возможных проблемах, связанных с низким уровнем тормозной жидкости, которые могут привести к замерзанию и затруднению торможения. Важность технического обслуживания акцентируется для обеспечения безопасности и надежности автомобиля в условиях зимней эксплуатации.
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