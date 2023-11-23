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В ГИБДД сообщили, что водителям скоро не понадобится медицинская справка

1:56
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Каждый водитель обязан пройти медицинскую проверку при получении водительских прав. Однако в 2023 году в этой процедуре произошли изменения, о которых не все водители осведомлены, так как не сталкивались с необходимостью замены водительского удостоверения.

В ГИБДД сообщили, что водителям скоро не понадобится медицинская справка
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Согласно информации от представителя ГИБДД, теперь водители больше не обязаны предоставлять медицинскую справку при замене водительских прав в случае утери или повреждения, а также при изменении своих личных данных и при получении международного водительского удостоверения.

С начала марта 2023 года ГИБДД начала запрашивать медицинские справки непосредственно у Минздрава в электронном формате. Теперь российским гражданам требуется проходить медицинскую проверку только при первичном получении водительских удостоверений, их замене по истечении срока действия, а также после сдачи экзаменов при лишении прав за серьезные нарушения ПДД, сообщает njcar.ru.

Важно отметить, что лишение водительских прав происходит примерно в 20% случаев нарушений Правил дорожного движения. Это включает не только случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, но и серьезные нарушения, такие как превышение скорости, выезд на встречную полосу через сплошные линии, проезд на красный свет, игнорирование автомобилей с проблесковыми маячками, оставление места ДТП и другие.

На данный момент стоимость медицинских справок составляет около 5000 рублей. Потенциальные водители вынуждены обращаться к наркологам и психиатрам по месту жительства перед прохождением водительской медицинской проверки. Важно отметить, что каждая из этих процедур сопряжена с дополнительными расходами.

Сигналы регулировщика. Курс ПДД РФ 2021
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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