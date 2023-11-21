Автоэксперт рассказал о максимальном подорожании в 2023 году машин с пробегом

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В России с начала 2023 года больше всего выросли в цене автомобили с пробегом. На это обратил внимание директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков.

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Эксперт отметил, что рост цен на б/у автомобили в текущем году оказался равен примерно 30-40%.

"Начиная с января рост цен на автомобили с пробегом в целом составил примерно 30-40%. Сильнее всего выросли в цене машины европейских, японских и корейских брендов", — сказал Баскаков, которого цитирует Газета.Ru.

Эксперт пояснил, что именно эти бренды были вынуждены официально уйти с российского рынка. Теперь эти машины приходится ввозить в Россию посредством параллельного импорта, добавил Баскаков.

Эксперт подчеркнул, что цены на авто растут, потому что машин в стране не хватает, из-за чего покупателям особо не из чего выбирать на рынке.