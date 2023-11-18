Автоэксперт Солодовник: ТОП бюджетных автомобилей с пробегом

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Автоэксперт Максим Солодовник составил рейтинг наиболее доступных автомобилей с пробегом, отмечая изменения в ценовых трендах на вторичном рынке. Согласно директору направления автомобилей с пробегом на маркетплейсе FRESH, если ранее средняя стоимость бюджетных авто составляла 500 тысяч рублей, то в настоящее время этот барьер увеличился до миллиона рублей.

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В своем разговоре с Лентой.ру, Солодовник выделил несколько категорий автомобилей, которые сохраняют высокую доступность на вторичном рынке.

Среди отечественных моделей эксперт выделил полный модельный ряд АвтоВАЗа, таких как Lada 2114, Lada 2107, Lada 2109, Lada Priora, LADA 2190 Granta и Lada Niva. Солодовник подчеркнул, что эти автомобили доступны за сумму до 700 тысяч рублей. Например, LADA Granta 2012 года можно приобрести за 549 тысяч рублей, а LADA 2121 (4x4) 2016 года выпуска — за 599 тысяч рублей.

Среди более новых зарубежных моделей эксперт выделил Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Opel Astra, Honda Civic, Renault Megane, а также праворульные компактные автомобили Nissan и Toyota. "К примеру, Kia Rio 2010 года выпуска доступна за 899 тысяч рублей, а Nissan Note 2010 года — за 969 тысяч рублей. Небольшой объем двигателя и умеренная мощность данных автомобилей существенно снижают расходы на топливо, являясь одним из основных факторов экономии при эксплуатации. Таким образом, популярность этих автомобилей на вторичном рынке сохраняется в течение нескольких лет", — добавил Солодовник.

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