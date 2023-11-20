Автоэксперты назвали предельный срок хранения бензина

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Срок годности у бензина ограничен, и со временем его качество ухудшается, что отрицательно влияет на работу автомобиля. На продолжительность жизни "горючего" влияют различные факторы, включая температурные перепады и герметизацию.

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Согласно стандартам, срок хранения бензина не превышает пяти лет, независимо от марки и октанового числа. Бензин должен храниться в оптимальных условиях, вдали от кислорода и без резких перепадов температуры. Эти условия трудно обеспечить при использовании автомобиля, поэтому некоторые эксперты уменьшают срок годности бензина до шести месяцев или даже года.

В процессе испарения и окисления бензин теряет октановое число, а также возможно образование осадка, особенно при длительном хранении в баке автомобиля. Прямой контакт топлива с латунью и медными примесями в заборной трубке и сеточке топливного бака также ускоряет процесс окисления, особенно при нахождении автомобиля на открытой парковке с резкими температурными перепадами, сообщает Тарантас Ньюс со ссылкой на АвтоВзгляд.

Использование утратившего свои характеристики бензина влечет негативные последствия, такие как образование нагара и смол в топливной системе и цилиндрах двигателя. Это также сказывается на тяговых характеристиках и динамике автомобиля, а расход топлива увеличивается. Решением проблемы может быть разбавление старого топлива новым с более высоким октановым числом для очистки системы.