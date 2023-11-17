Эксперты оценили уровень обслуживания китайских и иранских автомобилей в России

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Вступление новых китайских и иранских автомобильных брендов на российский рынок становится все более обыденным для потребителя. Тем не менее, следует отметить, что эти новые модели позиционируются в низкобюджетном сегменте. В материале от aif. ru обсуждается их потенциальная конкуренция с российским автопромом, а также вопросы качества и доступности сервисного обслуживания.

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Лучше база

Согласно данным "АвтоВАЗа", за первые 9 месяцев 2023 года завод реализовал 242,6 тыс. новых автомобилей, что на 96% превышает аналогичный период прошлого года. Секрет успеха продаж российского автопрома кроется в эффективной ремонтной базе. Несмотря на повышение цен на техническое обслуживание с начала 2023 года (в среднем на 4,5%), все модели российского производителя все еще предлагают доступное сервисное обслуживание.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, Максим Чирков, считает, что, несмотря на приход нескольких бюджетных марок в 2024 году, "АвтоВАЗ" сохранит лидерство, но их появление начнет влиять на уменьшение доли продаж в будущем.

Экономист Кульбака утверждает, что даже бюджетные китайские и иранские марки могут не потревожить первенство LADA, утверждая, что "отъесть кусок рынка у LADA они смогут", но считает, что лояльность к "АвтоВАЗу" поддерживается давней историей, наличием известных дилеров и хорошей ремонтной базой.

Азиатские лидеры

Рост числа дилерских центров китайских автомобилей в России удивляет — от одной тысячи год назад до, как минимум, удвоения на сегодняшний день. Общая доля китайских автомобилей на российском рынке составляет 53%, и рынок разделен между Chery и Haval. В то время как лидер рынка — LADA с 32% долей продаж.

Новые бренды из Китая и Ирана позиционируются как представители низкобюджетного сегмента. Но стоимость этих автомобилей остается переменной категорией. Экономист Николай Кульбака отмечает, что для получения качественного автомобиля придется выложить серьезные средства, возможно, более полутора миллионов рублей.

Восточное качество

Иранские автомобили и качеством исторически не блескали, в то время как у китайских марок качество, по словам эксперта, поднялось вместе с ценами. На данный момент тенденция к улучшению качества сопровождается также расширением комплектации.

Сервисное обслуживание

У автомобилей из Ирана в настоящее время есть проблемы с обслуживанием, но экономист Максим Чирков считает, что они будут решены с увеличением поставок. Он также отмечает, что у китайских брендов проблемы с обслуживанием уже не так заметны, поскольку запчасти поставляются в достаточном количестве, и ремонт осуществляется как в дилерских центрах, так и в сервисах, специализирующихся на обслуживании таких марок.

Тем не менее, сервисное обслуживание остается одной из слабых сторон китайских и иранских автомобилей в России. Как утверждает Николай Кульбака, надежного и стабильного ремонта у них пока нет, и существуют проблемы с поставкой запчастей и гарантийным ремонтом. Однако, с течением времени и вложением значительных средств, вероятно, сервисная инфраструктура наладится. Останется открытым вопрос, будут ли китайские и иранские производители готовы вложить необходимые ресурсы.

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