Автоэксперт Чернов раскрыл новую схему обмана при покупке автомобилей

1:52 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперт по автомобилям и автор YouTube-канала "AvtoRevizorro" Кирилл Чернов рассказал о новой схеме мошенничества, которая приобрела "просто космические размахи", касаясь российских желающих приобрести автомобиль из-за границы.

Фото: Wikipedia by Andrej Kuźniečyk is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам Чернова, новая схема чаще всего затрагивает этап предоплаты за заказанный автомобиль, когда недобросовестные продавцы исчезают после получения денег.

"Сейчас появилось много компаний, предлагающих привезти автомобиль под заказ. Обычно они требуют предварительной оплаты в размере 5-10% от общей суммы. В некоторых случаях после получения этих средств мошенники исчезают", — отметил эксперт.

Чернов также подчеркнул, что примерно четверть объявлений о заказе автомобиля размещают мошенники. Цены в этих объявлениях часто значительно ниже рыночных, а тексты объявлений хорошо оформлены и содержат множество деталей. Эксперт предупредил, что, несмотря на предоставление документов и даже видео с машиной, подобные предложения требуют серьезного внимания и осторожности.

"Пример — BMW X5 2023 года выпуска. Цена — 5 млн руб. Здесь сразу возникает вопрос, как это возможно, когда в Германии и США эта машина стоит более 100 тыс. евро. Это уже первый сигнал для потенциального покупателя задуматься", — добавил Чернов.

Эксперт напомнил, что мошенники начинают с небольшой предоплаты, которая может составлять около 100 тысяч рублей, но со временем они требуют дополнительные средства, якобы необходимые для "решения вопросов с таможней" и других процедур, связанных с ввозом автомобиля в Россию. В результате клиент остается без денег и машины.