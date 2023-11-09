В ГИБДД назвали 4 случая, когда не лишат прав за пересечение двойной сплошной

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Практически каждый автомобилист осведомлен о том, что при пересечении двойной сплошной линии дорожной разметки можно быть лишен водительских прав в присутствии сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС). Недавно журналисты уточнили у представителя ГИБДД, в каких сценариях лишение водительского удостоверения за нарушение двойной сплошной линии не применяется.

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Автолюбителям, которые пересекают двойную сплошную разметку на парковках торговых центров или заправочных станциях, угрожает максимальный штраф в размере до 500 рублей или предупреждение. Критика водителя применяется только в случаях, связанных с нарушением "сигналов и разметки на дороге". Другими словами, если указания в официальных документах описывают это место с двойной сплошной линией как "примыкающую территорию", то водитель не подвергается серьезным санкциям.

Проезд колесом по двойной сплошной линии не является основанием для лишения водительских прав. Если автомобиль частично наезжает на данную линию дорожной разметки, но не пересекает ее полностью, это техническое нарушение с точки зрения закона, но фактически водитель не перемещается на встречную полосу, за что предусмотрено лишение прав. Такое нарушение регулируется частью 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях и наказывается штрафом в размере 1500 рублей, сообщает njcar.ru.

Третий случай, когда водитель может избежать лишения прав за нарушение двойной сплошной линии, описан в части 2 статьи 12.16 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья касается ситуаций, когда водитель пересекает двойную сплошную линию для поворота налево или разворота. В этих случаях нарушителя ждет только штраф в размере 1500 рублей.

Четвертый вариант возникает, когда из-за аварии все полосы движения в одном из направлений блокируются. В таких ситуациях водителям приходится временно объезжать место ДТП по встречной полосе. За такое нарушение также не предусмотрено лишение прав, а только штраф в соответствии с частью 3 статьи 12.15, который составляет от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

