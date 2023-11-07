Автоэксперт Балабас рассказал, когда лучше всего наносить антикоррозийное покрытие на машину

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С приходом холодного сезона дорожные службы по всей России начинают активно покрывать асфальт солями и реагентами для борьбы со снегом и гололедицей.

Фото: openverse by jeffk is licensed under CC BY 2.0

И хотя обеспечить чистые и безопасные дороги без таких мер практически невозможно, некоторые водители воспринимают дорожную химию как угрозу — реагенты способны оказывать разрушительное действие на металлические детали кузова автомобиля, вызывая коррозию.

Как отмечает автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас, дорожные реагенты действительно могут разрушительно воздействовать на отдельные части транспортных средств, однако опасаться этого следует только владельцам старых автомобилей. При этом обновлять антикоррозийное покрытие машины лучше всего не осенью в преддверии зимних морозов, а летом, добавил он. Подробнее об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.

Балабас отметил, что новые автомобили возрастом до пяти лет не подвержены воздействию дорожных солей и реагентов благодаря заводской обработке.

«Все современные автомобили достаточно хорошо и качественно обработаны». «Большинство современных автомобилей достаточно хорошо защищены мастиками, покрывающими днища и всякие уязвимые элементы, вроде колёсных арок, порогов и так далее. То есть все современные автомобили достаточно хорошо и качественно обработаны вот этими заводскими средствами. И нашей дорожной химии за пять лет, как правило, не получается их повредить», — указал он.

Чем старше становится автомобиль, тем больше «нарушаются» заводские покрытия ввиду естественной эксплуатации машины: вибраций и колебаний кузова, перепадов температуры. Как итог, на штатной мастике появляются микротрещины, через которые на детали автомобиля может попасть влага и реагенты, вызывающие очаги коррозии, отметил собеседник издания.

«Целесообразно эту процедуру, даже при её необходимости, все-таки переносить на летний период». По словам Балабаса, не так давно многие водители в РФ практиковали покупку автомобиля на ограниченный срок — около пяти лет — после чего продавали его и приобретали новый.

В этом случае беспокоиться о воздействии дорожных реагентов на машину им не приходилось.

Сегодня же автомобиль стал «более ценным» и долговременным приобретением и, следовательно, появился смысл время от времени наносить на автомобиль нештатные антикоррозийные покрытия, а также заменять мягкие «текстильные» подкрылки на более жесткие, сделанные из пластика.

«Но это долговременные, стратегические меры, которые, наверное, не имеют смысла прямо здесь и сейчас. Если у вас пятилетний-семилетний автомобиль на руках, то сложно сказать, надо ли прямо сейчас бежать и делать антикор. Целесообразно, как ни странно, эту процедуру, даже при её необходимости, все-таки переносить на летний период, а не делать наспех по осенней слякоти», — заметил эксперт.

Обновлять антикоррозионное покрытие также следует при покупке автомобиля на вторичном рынке, добавил Балабас.

«Это однозначно целесообразно, даже если вы планируете на нём откатать всего лишь три года и избавиться в пользу следующего владельца, — сказал он. — Антикор никогда не вредит и всегда полезен. Плюс он, в некотором смысле, увеличивает остаточную стоимость автомобиля, как сохраняя в целом целостность кузова, так и предавая ему несколько более ухоженный вид. Многие покупатели на вторичке любят поднять автомобиль на подъёмнике и посмотреть на днище. Красивый, ровный, шагреневый слой антикоррозийного покрытия, конечно, всегда выглядит лучше, чем начинающая облезать штатная мастика и тому подобные элементы».