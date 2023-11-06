Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американские ученые назвали размер члена, когда можно считать, что "повезло"
ГИБДД начала лишать водителей прав за неправильно закрепленные номера
Терапевт Водовозов заявил, "праноеды" предлагают простые решения
Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт
Глава Запорожской области заявил, что контрнаступление ВСУ в регионе остановлено
Ученые испуганы магнитной бурей K-индекса, которая сегодня ударит по России
Профессор Аграновский: вакцины не защищают от COVID-19, поскольку вирус изменился
Умер известный российский искусствовед Аркадий Ипполитов
После очередного побега местонахождение Пугачёвой стало известно

Автоэксперт Солодовник рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля

1:59
Авто

Не рекомендуется устанавливать цену на подержанное авто по телефону до проведения осмотра. В противном случае, вы можете получить существенно меньшую скидку от предыдущего владельца. Это мнение выразил руководитель направления подержанных автомобилей Максим Солодовник.

Автоэксперт Солодовник рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля
Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Перед тем как осматривать автомобиль, стоит ознакомиться с услугами, предлагаемыми сервисами для проверки подержанных автомобилей и сделать выбор заранее. Это позволит вам быть в курсе недостатков конкретной модели и использовать эту информацию в ходе переговоров, как советует специалист.

Особое внимание следует уделить признакам возможного сокрытия реального пробега. Эти признаки могут включать потертости на сиденьях пассажиров, руле и рычаге переключения передач, наличие ржавчины на кузове и плохое состояние оптики. Затем стоит проверить реальные показания одометра и попробовать договориться о снижении цены на автомобиль.

Не стоит соглашаться на осмотр грязной машины. Также лучше избегать осмотра в темное время суток, когда не хватает света, что может затруднить обнаружение дефектов кузова, сообщает carsweek.ru.

Чтобы избежать переплаты за подержанный автомобиль, рекомендуется приобретать его у доверенных автолюбителей с высоким рейтингом на онлайн-ресурсах. Важно, чтобы они предоставляли гарантии и несли ответственность за проданный автомобиль. Это позволит уменьшить дополнительные расходы после приобретения, такие как поиск автомобиля, залог, технические проблемы или сокрытие реального пробега.

Большинство автодилеров в стране проводят предпродажную подготовку и проверяют автомобили с точки зрения юридических и технических аспектов. Это увеличивает вероятность выбора более подходящей модели, чем вы задумывали изначально, уточнил специалист.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

КАК ТОРГОВАТЬСЯ за авто с пробегом 7 фишек. Торг при покупке автомобиля с пробегом.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак

Ксения Собчак поделилась информацией об обыске в доме Вики Цыгановой "из надёжных источников".

Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Валерий Меладзе спел в дуэте с новой девушкой Константина Меладзе
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
В Днепре на аэродроме ракета РФ спровоцировала детонацию заряда NASAMS
Зеленского выкинули из переговоров с США: первое лицо теперь другое?
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
"Лёш, спасибо тебе за работу": Цыгановы раскрыли, в чём заключалась суть "обыска" в их доме
Палестинец, потерявший свою семью после атаки Израиля, написал Байдену письмо
На стрелочника свалить вину не удастся: на Украине ширится скандал с уничтожением элиты 128-ой бригады
На стрелочника свалить вину не удастся: на Украине ширится скандал с уничтожением элиты 128-ой бригады
Последние материалы
В Австралии назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сын Градского Даниил заявил, что вдова певца живёт в огромном доме с персоналом
Врач-уролог Смерницкий посоветовал мужчинам рубить дрова для повышения либидо
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
В Санкт-Петербурге 9-летняя девочка рассказала отцу, что в самолёте к ней приставал мужчина
The Telegraph: Израиль впервые в истории провёл бой в космосе, сбив ракету хуситов
Получивший тяжёлые ранения Герой России Сайфуллин вернулся в зону СВО
В фильме "Служебный роман" нашли киноляп с зонтиком Оли Рыжовой
ВС РФ уничтожили более пяти танков Leopard за 10 дней в Запорожской области
Портал UnHerd: вступив в ЕС, Украина отберёт деньги у бедных членов организации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников