Не рекомендуется устанавливать цену на подержанное авто по телефону до проведения осмотра. В противном случае, вы можете получить существенно меньшую скидку от предыдущего владельца. Это мнение выразил руководитель направления подержанных автомобилей Максим Солодовник.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.