Автоэксперт Солодовник рассказал, как правильно торговаться при покупке автомобиля

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Не рекомендуется устанавливать цену на подержанное авто по телефону до проведения осмотра. В противном случае, вы можете получить существенно меньшую скидку от предыдущего владельца. Это мнение выразил руководитель направления подержанных автомобилей Максим Солодовник.

Фото: openverse "New Car - Interior" by Accretion Disc is licensed under CC BY 2.0.

Перед тем как осматривать автомобиль, стоит ознакомиться с услугами, предлагаемыми сервисами для проверки подержанных автомобилей и сделать выбор заранее. Это позволит вам быть в курсе недостатков конкретной модели и использовать эту информацию в ходе переговоров, как советует специалист.

Особое внимание следует уделить признакам возможного сокрытия реального пробега. Эти признаки могут включать потертости на сиденьях пассажиров, руле и рычаге переключения передач, наличие ржавчины на кузове и плохое состояние оптики. Затем стоит проверить реальные показания одометра и попробовать договориться о снижении цены на автомобиль.

Не стоит соглашаться на осмотр грязной машины. Также лучше избегать осмотра в темное время суток, когда не хватает света, что может затруднить обнаружение дефектов кузова, сообщает carsweek.ru.

Чтобы избежать переплаты за подержанный автомобиль, рекомендуется приобретать его у доверенных автолюбителей с высоким рейтингом на онлайн-ресурсах. Важно, чтобы они предоставляли гарантии и несли ответственность за проданный автомобиль. Это позволит уменьшить дополнительные расходы после приобретения, такие как поиск автомобиля, залог, технические проблемы или сокрытие реального пробега.

Большинство автодилеров в стране проводят предпродажную подготовку и проверяют автомобили с точки зрения юридических и технических аспектов. Это увеличивает вероятность выбора более подходящей модели, чем вы задумывали изначально, уточнил специалист.