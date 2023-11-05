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Эксперты составили рейтинг доступных бюджетных машин до 2 млн рублей

2:03
Авто

В ноябре 2023 года составлен рейтинг самых доступных автомобилей в России, предлагаемых по цене от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Среди них 7 отечественных автомобилей и 3 импортных.

Эксперты составили рейтинг доступных бюджетных машин до 2 млн рублей
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.
  • Lada Granta Classic: Этот автомобиль доступен за 699 900 рублей и оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.
  • Lada Niva Legend: Занимает второе место с ценой 829 900 рублей и 1,7-литровым двигателем.
  • Lada Niva Travel: Расположилась на третьей позиции с ценой 1 092 900 рублей и тем же 1,7-литровым двигателем.
  • Lada Vesta: Занимает четвертое место и доступна по цене от 1 239 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.
  • УАЗ "Хантер": Расположился на пятой позиции с ценой 1 390 000 рублей, оснащен 2,7-литровым двигателем и подключаемым полным приводом.
  • УАЗ "Патриот": Занимает шестое место с ценой 1 530 000 рублей и пятиступенчатой механической коробкой передач.
  • УАЗ "Пикап": Занимает седьмое место в рейтинге, предлагается по цене от 1 555 000 рублей.
  • Changan Alsvin: На восьмом месте с ценой 1 750 000 рублей, это седанное предложение.
  • Lian X3 Pro: Занимает предпоследнее место в рейтинге, доступен по цене 1 879 900 рублей.
  • Haval Jolion: Завершает список самых доступных автомобилей, цена составляет 1 949 000 рублей.

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ТОП-10 авто с пробегом до 2 МЛН.РУБ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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