Эксперты составили рейтинг доступных бюджетных машин до 2 млн рублей

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В ноябре 2023 года составлен рейтинг самых доступных автомобилей в России, предлагаемых по цене от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. Среди них 7 отечественных автомобилей и 3 импортных.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Lada Granta Classic: Этот автомобиль доступен за 699 900 рублей и оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Lada Niva Legend: Занимает второе место с ценой 829 900 рублей и 1,7-литровым двигателем.

Lada Niva Travel: Расположилась на третьей позиции с ценой 1 092 900 рублей и тем же 1,7-литровым двигателем.

Lada Vesta: Занимает четвертое место и доступна по цене от 1 239 900 рублей. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

УАЗ "Хантер": Расположился на пятой позиции с ценой 1 390 000 рублей, оснащен 2,7-литровым двигателем и подключаемым полным приводом.

УАЗ "Патриот": Занимает шестое место с ценой 1 530 000 рублей и пятиступенчатой механической коробкой передач.

УАЗ "Пикап": Занимает седьмое место в рейтинге, предлагается по цене от 1 555 000 рублей.

Changan Alsvin: На восьмом месте с ценой 1 750 000 рублей, это седанное предложение.

Lian X3 Pro: Занимает предпоследнее место в рейтинге, доступен по цене 1 879 900 рублей.

Haval Jolion: Завершает список самых доступных автомобилей, цена составляет 1 949 000 рублей.

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