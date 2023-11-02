"За рулем" рассказало о шести самых надежных иномарках до 500 000 рублей с пробегом

Издание "За рулем" подготовило список надежных и выгодных для покупки иномарок на вторичном рынке, которые можно приобрести за сумму около 500 000 рублей. Эти автомобили имеют возраст от 10 до 16 лет и пробег не более 200 000 километров. Вот некоторые из них:

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Daewoo Gentra второго поколения (2013-2015 годы) с пробегом около 150 000 км. Этот автомобиль наследует характеристики Chevrolet Lacetti, обладает надежной подвеской и прочным кузовом.

второго поколения (2013-2015 годы) с пробегом около 150 000 км. Этот автомобиль наследует характеристики Chevrolet Lacetti, обладает надежной подвеской и прочным кузовом. Ford Fusion — автомобиль с вместительным багажником и двумя надежными моторами. Однако, следует обратить внимание на РКПП, так как у него могут возникнуть проблемы.

— автомобиль с вместительным багажником и двумя надежными моторами. Однако, следует обратить внимание на РКПП, так как у него могут возникнуть проблемы. Hyundai Getz — с качественным кузовом и надежными агрегатами, за исключением 1,1-литрового двигателя.

— с качественным кузовом и надежными агрегатами, за исключением 1,1-литрового двигателя. Mitsubishi Lancer девятого поколения — рекомендуется выбирать версии с 1,6-литровым двигателем, так как 1,3-литровый менее надежен.

девятого поколения — рекомендуется выбирать версии с 1,6-литровым двигателем, так как 1,3-литровый менее надежен. Nissan Tiida первого поколения — интересный вариант с хорошей надежностью.

первого поколения — интересный вариант с хорошей надежностью. VW Jetta V — надежная модель, которая также заслуживает внимания.

С другой стороны, издание не рекомендует рассматривать Nissan Sentra и Fiat Albea как надежные варианты при выборе автомобиля.

Надежные авто до 500 тысяч в 2023. Что выбрать?