"За рулем" рассказало о шести самых надежных иномарках до 500 000 рублей с пробегом

Издание "За рулем" подготовило список надежных и выгодных для покупки иномарок на вторичном рынке, которые можно приобрести за сумму около 500 000 рублей. Эти автомобили имеют возраст от 10 до 16 лет и пробег не более 200 000 километров. Вот некоторые из них:
С другой стороны, издание не рекомендует рассматривать Nissan Sentra и Fiat Albea как надежные варианты при выборе автомобиля.
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В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.