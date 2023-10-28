Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей Skoda: Superb, Yeti и Octavia

Многие россияне сегодня выбирают подержанные автомобили на вторичном рынке вместо покупки новых моделей. Эксперты составили рейтинг наиболее надежных моделей от компании Skoda, которые пользуются спросом среди покупателей на вторичном рынке.
Первое место в этом рейтинге заняла модель Skoda Superb. Согласно исследованию, проведенному немецкими аналитиками, вероятность поломки этого автомобиля в первые сто тысяч километров пробега составляет всего шесть процентов. Этот показатель ниже средней статистики в данном сегменте, которая равна 8,3 процента.
На втором месте находится Skoda Yeti. Хотя этот автомобиль официально больше не выпускается, и он не стал популярным в России, он всё равно считается очень надежным, с вероятностью поломки в 7,8 процента.
Третью строчку в рейтинге занимает Skoda Octavia, который является настоящим бестселлером чешской компании. Этот автомобиль отличается просторным салоном, вместительным багажником и привлекательным дизайном. Вероятность поломки Octavia в первые 100 тысяч километров составляет 11,8 процента, хотя у этой модели есть небольшой недостаток в виде слабой защиты лакокрасочного покрытия.
Следующей в списке идет Skoda Fabia с показателем вероятности поломки в 13,9 процента.
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