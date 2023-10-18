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АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada

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Авто

Это не первый случай, когда автозавод решает быть ближе к народу. Три года назад создатели "Лады" уже выбирали имя для своей новой модели таким же способом. Сейчас АвтоВАЗ вновь обращается к россиянам с просьбой выбрать имя для своего нового кроссовера Lada. Подробности конкурса были опубликованы на официальных страницах автозавода в социальных сетях.

АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada
Фото: Openverse

Установлено несколько критериев для нового имени:

  • Во-первых, имя должно отражать концепцию автомобиля как "стильного и практичного, выделяющегося среди городских кроссоверов класса B+".
  • Во-вторых, оно должно передавать суть, силу, традиции, культуру и язык русского народа, и быть понятным для каждого гражданина.
  • В-третьих, имя должно быть латиницей, приятным на слух, легко произноситься и запоминаться, а также хорошо сочетаться с брендом Lada и содержать не более шести букв.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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