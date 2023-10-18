АвтоВАЗ запустил конкурс на лучшее название нового кроссовера Lada

Это не первый случай, когда автозавод решает быть ближе к народу. Три года назад создатели "Лады" уже выбирали имя для своей новой модели таким же способом. Сейчас АвтоВАЗ вновь обращается к россиянам с просьбой выбрать имя для своего нового кроссовера Lada. Подробности конкурса были опубликованы на официальных страницах автозавода в социальных сетях.
Установлено несколько критериев для нового имени:
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?