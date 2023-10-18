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Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка

2:38
Авто

Американское маркетинговое агентство Hedges & Company представило подробные данные о мировом автопарке. Согласно экспертным оценкам, на конец 2023 года на дорогах всего мира числилось около 1,47 миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось на полтора раза.

Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка
Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Наибольшее число автомобилей обнаружено в Китае (415 миллионов), что делает Азию лидером среди регионов (543 миллиона автомобилей). Европа идет на втором месте с 413 миллионами автомобилей, а на третьем месте располагается Северная Америка с 358 миллионами автомобилей, из которых 78% приходится на США. Последуют Южная Америка (84 миллиона), Ближний Восток (50 миллионов), Африка (26 миллионов) и даже Антарктида, где зарегистрировано приблизительно 50 транспортных средств.

Ситуация несколько меняется, если сравнивать количество автомобилей с численностью населения. В настоящее время на Земле проживает около 8,1 миллиарда человек, таким образом, на каждые 6 человек приходится в среднем один автомобиль. Однако фактически у людей может быть по два и более автомобиля, а также существуют дети и пожилые люди, которые не имеют права на вождение, а также те, кому не по карману личный автомобиль.

Несмотря на большое количество автомобилей в Китае, самая высокая плотность автотранспорта отмечается не здесь. В Китае приходится 286 автомобилей на каждую тысячу человек, в то время как в Соединенных Штатах этот показатель в 2,5 раза выше и составляет 710 автомобилей на тысячу человек, сообщает 110km.

Рейтинг регионов по уровню автомобилизации выглядит следующим образом:

  • Северная Америка: 710 автомобилей на 1000 человек.
  • Европа: 520 автомобилей на 1000 человек.
  • Южная Америка: 210 автомобилей на 1000 человек.
  • Ближний Восток: 190 автомобилей на 1000 человек.
  • Азия: 140 автомобилей на 1000 человек.
  • Африка: 58 автомобилей на 1000 человек.
  • Антарктида: 50 транспортных средств на 1000 человек.

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СКОЛЬКО В МИРЕ МАШИН?
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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