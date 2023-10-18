Опубликована подробная статистика по объему мирового автопарка

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Американское маркетинговое агентство Hedges & Company представило подробные данные о мировом автопарке. Согласно экспертным оценкам, на конец 2023 года на дорогах всего мира числилось около 1,47 миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось на полтора раза.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Наибольшее число автомобилей обнаружено в Китае (415 миллионов), что делает Азию лидером среди регионов (543 миллиона автомобилей). Европа идет на втором месте с 413 миллионами автомобилей, а на третьем месте располагается Северная Америка с 358 миллионами автомобилей, из которых 78% приходится на США. Последуют Южная Америка (84 миллиона), Ближний Восток (50 миллионов), Африка (26 миллионов) и даже Антарктида, где зарегистрировано приблизительно 50 транспортных средств.

Ситуация несколько меняется, если сравнивать количество автомобилей с численностью населения. В настоящее время на Земле проживает около 8,1 миллиарда человек, таким образом, на каждые 6 человек приходится в среднем один автомобиль. Однако фактически у людей может быть по два и более автомобиля, а также существуют дети и пожилые люди, которые не имеют права на вождение, а также те, кому не по карману личный автомобиль.

Несмотря на большое количество автомобилей в Китае, самая высокая плотность автотранспорта отмечается не здесь. В Китае приходится 286 автомобилей на каждую тысячу человек, в то время как в Соединенных Штатах этот показатель в 2,5 раза выше и составляет 710 автомобилей на тысячу человек, сообщает 110km.

Рейтинг регионов по уровню автомобилизации выглядит следующим образом:

Северная Америка: 710 автомобилей на 1000 человек.

Европа: 520 автомобилей на 1000 человек.

Южная Америка: 210 автомобилей на 1000 человек.

Ближний Восток: 190 автомобилей на 1000 человек.

Азия: 140 автомобилей на 1000 человек.

Африка: 58 автомобилей на 1000 человек.

Антарктида: 50 транспортных средств на 1000 человек.

СКОЛЬКО В МИРЕ МАШИН?