Названы самые дешевые машины в России: цены стартуют от 699 тысяч

Исходя из проведенного анализа, первое место в рейтингах занимает Lada Granta, цена которой составляет 699 900 рублей за базовую классическую комплектацию. Этот автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. На второй и третьей позициях мы находим Lada Niva Legend и Travel с ценами 829 900 рублей и 1 092 900 рублей соответственно. Обе эти модели оснащены 1,7-литровым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Двигаясь вниз по списку, четвертую позицию занимает Lada Vesta, которая оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач. Его стартовая цена составляет 1 239 900 рублей. На пятом месте среди отечественных автомобилей находится УАЗ "Хантер" стоимостью 1 390 000 рублей. На шестом месте у нас 150-сильный УАЗ "Патриот", доступный за 1 530 000 рублей. Седьмое место занимает УАЗ "Пикап" с ценой от 1 555 000 рублей.
Оставшиеся три позиции в рейтинге занимают китайские автомобили. Седан Changan Alsvin продается по цене 1 750 000 рублей, Livan X3 Pro, который лидирует среди самых доступных кроссоверов в России, продается по цене 1 879 900 рублей, а Haval Jolion доступен для покупки по цене 1 949 000 рублей.
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