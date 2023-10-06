Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"

По мнению экспертов, в мире существует всего три экземпляра такой модели. Официальный веб-сайт мэра Москвы сообщил о завершении процесса реставрации автобуса Музеем транспорта Москвы. В настоящее время легендарный автобус "Икарус" доступен для посещения в рамках экскурсий музея. В следующем году отреставрированный автобус будет представлен в экспозиции гаража Константина Мельникова.
Модель "Икарус-180", производившаяся на заводе в Венгрии с 1966 по 1973 год, была первым серийным автобусом-"гармошкой" в СССР. Почти 75% всех выпущенных экземпляров отправились именно в Советский Союз, и всего было создано около 7800 таких машин. В СССР "Икарус-180" начали использовать с 1968 года, и автобус мог вмещать до 200 пассажиров. Однако он плохо справлялся с плохим состоянием дорог и испытывал трудности из-за сурового климата.
В начале 1990-х годов модель была выведена из эксплуатации из-за вышеуказанных проблем. В 1995 году была проведена первая реставрация данного экземпляра, в ходе которой специалисты заменили силовые узлы, обновили обшивку бортов и восстановили интерьер, используя детали от более современных автобусов серии двухсот. Чуть менее двадцати лет спустя сотрудники Музея транспорта Москвы провели повторную реставрацию автобуса.
В процессе этой работы инженеры также заменили силовые узлы, обновили обшивку бортов и восстановили дизайн колесных арок, вернув автобусу исторический вид. В сентябре прошлого года аналогичная процедура была проведена с редким экземпляром Ikarus 55 в Москве, также с участием сотрудников Музея транспорта Москвы.
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