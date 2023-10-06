Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Великобритании полиция раздаёт жертвам домашнего насилия спрей с "умной водой"
Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп
Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками
Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем
Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов
Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане
Правительство распорядилось ввести особый порядок въезда в РФ для граждан Украины
В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси

Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"

2:04
Авто

По мнению экспертов, в мире существует всего три экземпляра такой модели. Официальный веб-сайт мэра Москвы сообщил о завершении процесса реставрации автобуса Музеем транспорта Москвы. В настоящее время легендарный автобус "Икарус" доступен для посещения в рамках экскурсий музея. В следующем году отреставрированный автобус будет представлен в экспозиции гаража Константина Мельникова.

Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"
Фото: openverse.org

Модель "Икарус-180", производившаяся на заводе в Венгрии с 1966 по 1973 год, была первым серийным автобусом-"гармошкой" в СССР. Почти 75% всех выпущенных экземпляров отправились именно в Советский Союз, и всего было создано около 7800 таких машин. В СССР "Икарус-180" начали использовать с 1968 года, и автобус мог вмещать до 200 пассажиров. Однако он плохо справлялся с плохим состоянием дорог и испытывал трудности из-за сурового климата.

В начале 1990-х годов модель была выведена из эксплуатации из-за вышеуказанных проблем. В 1995 году была проведена первая реставрация данного экземпляра, в ходе которой специалисты заменили силовые узлы, обновили обшивку бортов и восстановили интерьер, используя детали от более современных автобусов серии двухсот. Чуть менее двадцати лет спустя сотрудники Музея транспорта Москвы провели повторную реставрацию автобуса.

В процессе этой работы инженеры также заменили силовые узлы, обновили обшивку бортов и восстановили дизайн колесных арок, вернув автобусу исторический вид. В сентябре прошлого года аналогичная процедура была проведена с редким экземпляром Ikarus 55 в Москве, также с участием сотрудников Музея транспорта Москвы.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Ikarus-180 (Участники V парада ретро транспорта 2019 СПб)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
От удара ракетой по кафе в Харьковской области погибли 51 человек

В Харьковской области объявлен трёхдневный траур в память о жертвах удара по кафе. Сообщается о 51 погибшем, в том числе 8-летнем ребёнке.

51 человек погиб от удара ракетой по кафе в Харьковской области
Солдаты ВСУ захотели, чтобы Украина вошла в состав России
Русский солдат перевоспитал украинского: "Слава Украине в составе России"
Исчезнет с карты: на Западе вынесли страшный приговор Украине
Ракета "Буревестник" будет годами летать над миром в ожидании путинского "Огонь!"
Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск Любовь Степушова Onedio: США засекретили планы атаки ВСУ на ЛДНР и Крым в 2022 году Олег Володин Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией Рустем Сафронов
В Великобритании перечислили негативно влияющие на судьбу Украины мировые тренды
Западу стало не по себе: Россия сообщила о резервных полках
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Освобождение территорий или разрешение конфликта? Что выгоднее для РФ
Последние материалы
Минтруд представил идею внедрения обязательного лицензирования для домов-интернатов
Диетолог Павлюк утверждает, что овес занимает лидирующую позицию в списке наиболее полезных круп
Член комитета по обороне Соболев призвал ФСБ разобраться с вернувшимися в РФ айтишниками
Стилист Сергей Зверев признался, что уже давно разочарован Парижем
Узбекистан и Россия планируют увеличить темпы подготовки соглашения о социальных гарантиях для мигрантов
Москва и Ташкент будут продолжать осуществление программ по изучению русского языка в Узбекистане
Правительство распорядилось ввести особый порядок въезда в РФ для граждан Украины
В ОП выразили поддержку инициативе разработки ПДД для доставочных роботов и беспилотных такси
Реставраторы из Москвы успешно восстановили эксклюзивный автобус "Икарус-180"
Специалисты предсказывают увеличение стоимости технического обслуживания автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников