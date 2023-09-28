Автомобильный завод "Москвич", расположенный в столице, намерен начать производство двух новых кроссоверов в 2024 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник написал: "В планах на следующий год — начать производство еще двух моделей: кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".
По словам Собянина, автомобили марки "Москвич" получили положительные отзывы и активно используются в такси и каршеринге, а также имеют спрос в парках федеральных и городских служб. Мэр также сообщил, что заводу был присвоен статус промышленного комплекса, что позволит предприятию получить налоговые льготы.
На данный момент на заводе "Москвич" в районе Печатников трудятся около 1,6 тысяч человек, на предприятии производятся кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Производство последней модели стартовало в сентябре.
Кроссовер "Москвич 5" уже был представлен этим летом в Татарстане и оказался китайской моделью JAC Sehol X6.
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