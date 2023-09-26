В Латвии будут штрафовать водителей с наклейкой "я - русский" на автомобилях

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Полицейские в Латвии будут требовать от владельцев автомобилей с наклейками "я — русский" удалить эти надписи и могут привлечь их к административной ответственности, как сообщается на странице латвийской полиции в социальной сети X (бывший Twitter*).

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Государственная полиция при обнаружении транспортных средств, покрытых такими надписями, немедленно потребует от владельцев их убрать, а также разъяснит цель и мотивацию размещения такой надписи. [Данные] лица могут быть привлечены к административной ответственности", — уточнили в латвийской полиции. В данном контексте речь идет о надписи "я — русский".

Ранее полиция Эстонии вынудила одного из жителей республики удалить аналогичную надпись с лобового стекла своего автомобиля. Правоохранительные органы объяснили свои действия "провокационным характером" данной надписи, хотя она законодательно не запрещена на территории обеих прибалтийских республик.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.