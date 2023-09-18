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На российском рынке появился главный конкурент "Москвича" китайский Kaiyi

2:19
Авто

В России начинаются продажи кроссовера Kaiyi X3, цены на который варьируются от 2 117 650 до 2 282 930 рублей.

На российском рынке появился главный конкурент "Москвича" китайский Kaiyi
Фото: openverse.org

Этот автомобиль производится в Калининграде совместно с заводом "Автотор" и представляет собой китайскую альтернативу японским моделям в том же классе и ценовом сегменте, что и "Москвич". Kaiyi X3 оснащен 1,5-литровым двигателем и предлагает два варианта коробки передач на выбор: механическую или вариатор. Как и у кроссовера от московского завода, X3 доступен в двух версиях комплектации.

Под капотом Kaiyi X3 находится 1,5-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил. В сравнении с "Москвичем 3", который обладает 1,5-литровым двигателем и мощностью 150 лошадиных сил, "Москвич" выигрывает по этому параметру.

Что касается цен, то "Москвич" немного дороже, начиная с отметки в 2,22 миллиона рублей после последнего подорожания. Комплектация Comfort Kaiyi X3 имеет классическую радиаторную решетку, в то время как версия Luxury обладает модной "пиксельной" решеткой, сообщает motor.ru. В салоне базовой комплектации установлена семидюймовая цифровая приборка и 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Версия Luxury дополнительно предлагает светодиодную оптику, камеру заднего вида, кожаный салон и рейлинги на крыше. Доступен также опциональный расширенный зимний пакет, включающий подогрев руля, сидений первого и второго ряда, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя.

Kaiyi X3 скоро появится в салонах официальных дилеров. Также ожидается выпуск кроссовера X3 Pro, который также собирается в Калининграде и базируется на Chery Tiggo 4 Pro. Основное различие между ними заключается в мощности двигателя: X3 имеет 113 лошадиных сил, в то время как у Pro-версии мощность составляет 147 лошадиных сил.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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