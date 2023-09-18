Mercedes-Benz снова обвинили в мошенничестве с выбросами вредных веществ

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Mercedes-Benz снова подвергается обвинениям в мошенничестве, связанным с моделью E-Class в дизельной версии.

Фото: Openverse

Немецкий автопроизводитель оказался в центре скандала, касающегося модели E-Class 350 BlueTec. Федеральное управление автотранспорта Германии (KBA) выразило подозрение в использовании программного обеспечения, которое искажает реальные показатели выбросов вредных веществ у дизельных автомобилей. Если эта проблема не будет решена, то E-Class 350 BlueTec может быть запрещен к эксплуатации и отозван с рынка.

В Mercedes-Benz заявил, что активно помогают в расследовании, проводимом KBA, и уже разработали обновление программного обеспечения, которое предположительно устранит эту проблему.

Это не первый раз, когда дизельная версия E-Class становится предметом споров и обвинений. В 2021 году Mercedes-Benz также был обвинен в использовании восьми программ, снижающих объем впрыскиваемого реагента AdBlue, необходимого для уменьшения выбросов оксидов азота.