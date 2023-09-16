Нехватка автомобилей на российском рынке: китайские аналоги не решают проблему

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков выразил беспокойство по поводу нехватки автомобилей на российском рынке и подчеркнул, что наличие китайских аналогов не решает данную проблему. Эти заявления он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Кадаков отметил, что на рынке присутствует много китайских автомобилей, но они не могут заменить машины, стоимость которых достигает миллиона рублей. Он также выразил обеспокоенность тем, что дилерские центры и перевозчики используют данную ситуацию для поднятия цен до непомерных уровней. Например, стоимость доставки автомобиля из Китая составит примерно от 300 до 400 тысяч рублей.
В то же время, в России почти исчерпаны приличные подержанные автомобили, так как они уже были распроданы. Это привело к снижению предложения на вторичном рынке на 20 процентов за последние несколько месяцев.
Параллельно с этим, цены на новые отечественные автомобили в России установили новый рекорд, превысив миллион рублей в августе 2023 года. За год стоимость новых автомобилей выросла на 4,4 процента. Также отмечается рекордный рост цен на импортные автомобили, которые за год увеличились на 18 процентов, достигнув уровня 2,3 миллиона рублей.
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