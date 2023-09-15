Названы самые популярные авто с пробегом в России

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В августе 2023 года россияне приобрели 551,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 25,6% больше, чем в том же месяце предыдущего года, согласно данным аналитического агентства "Автостат", сообщает Gazeta.ru.

Фото: Openverse

Приблизительно половина объема вторичного автомобильного рынка приходится на пять популярных марок: Lada (115,8 тыс. единиц; увеличение на 12,2% по сравнению с августом прошлого года), Toyota (68,8 тыс. единиц; рост на 44,5%), Kia (31,7 тыс. единиц; прирост на 27,9%), Hyundai (30,8 тыс. единиц; увеличение на 20,9%) и Nissan (+34,8%, достигнув 29,9 тыс. единиц).

В десятке самых популярных марок также оказались Volkswagen (24 тыс. единиц; прирост на 22,3%), Honda (20 тыс. единиц; рост на 48,0%), Chevrolet (19,9 тыс. единиц; увеличение на 16,7%), Ford (19,1 тыс. единиц; рост на 19,7%) и Renault (18,3 тыс. единиц; прирост на 8,4%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке остается Ford Focus. В топ-пятерку также входят Kia Rio, Lada 2114 "Самара-2", Hyundai Solaris и Toyota Corolla. На шестом месте находится Lada 2170, а за ней следуют Lada 2107, Toyota Camry, Lada 4x4 и Lada 2190.

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