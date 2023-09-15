Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юморист Максим Галкин снизил стоимость корпоратива до 75 тысяч евро
Певец Александр Серов объяснил "чудовищное" поведение Зеленского: "У него поехала крыша"
FT: ВСУ не в состоянии осуществить прорыв на передовой из-за плохой западной подготовки
Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа
Генерал Сергей Суровикин и другие представители Минобороны находятся в Алжире
Теща Александра Петрова назвала свадьбу дочери и актера "сказочной историей"
Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю
Анна Калашникова ищет жену для бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина
Актриса Эвелина Бледанс уверена в отсутствии у Зеленского знаний в политике

Названы самые популярные авто с пробегом в России

2:11
Авто

В августе 2023 года россияне приобрели 551,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 25,6% больше, чем в том же месяце предыдущего года, согласно данным аналитического агентства "Автостат", сообщает Gazeta.ru.

Названы самые популярные авто с пробегом в России
Фото: Openverse

Приблизительно половина объема вторичного автомобильного рынка приходится на пять популярных марок: Lada (115,8 тыс. единиц; увеличение на 12,2% по сравнению с августом прошлого года), Toyota (68,8 тыс. единиц; рост на 44,5%), Kia (31,7 тыс. единиц; прирост на 27,9%), Hyundai (30,8 тыс. единиц; увеличение на 20,9%) и Nissan (+34,8%, достигнув 29,9 тыс. единиц).

В десятке самых популярных марок также оказались Volkswagen (24 тыс. единиц; прирост на 22,3%), Honda (20 тыс. единиц; рост на 48,0%), Chevrolet (19,9 тыс. единиц; увеличение на 16,7%), Ford (19,1 тыс. единиц; рост на 19,7%) и Renault (18,3 тыс. единиц; прирост на 8,4%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке остается Ford Focus. В топ-пятерку также входят Kia Rio, Lada 2114 "Самара-2", Hyundai Solaris и Toyota Corolla. На шестом месте находится Lada 2170, а за ней следуют Lada 2107, Toyota Camry, Lada 4x4 и Lada 2190.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Их можно брать с большим пробегом. ТОП 13 авто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова

Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.

Актриса Елена Борзова рассказала о ликвидации Демарина Пугачевой ради Киркорова
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Последние материалы
Певица Наталья Подольская не ходит в ночные клубы из-за запрета мужа
Генерал Сергей Суровикин и другие представители Минобороны находятся в Алжире
Премьер-министр Румынии: ЕС должен подготовиться к победе России
Теща Александра Петрова назвала свадьбу дочери и актера "сказочной историей"
Сенатор Цеков призвал отрезать Украине выход к Чёрному морю
Анна Калашникова ищет жену для бывшего возлюбленного Прохора Шаляпина
Психолог назвала основные типы мужей и жён
Актриса Эвелина Бледанс уверена в отсутствии у Зеленского знаний в политике
Врач назвала признаки зависимого от алкоголя человека
Актриса Кристина Асмус публично "похоронила" Петрова из-за его тайной женитьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников