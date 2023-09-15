ТОП-15 самых надежных автомобилей от владельцев: Не продают даже после 15 лет эксплуатации

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Некоторые автолюбители, когда приобретают автомобиль, предпочитают использовать его на протяжении долгого времени. Этот выбор обусловлен не столько желанием не вкладываться в новый автомобиль, сколько удовлетворением от старой машины, которая отличается высоким качеством и надежностью.

Фото: openverse.org

Специалисты портала njcar. ru пришли к выводу, что в большинстве случаев автомобили, которые не доставляют хозяевам никаких проблем, производят японские компании. По данным аналитиков, самые надежные автомобили, которые остаются в одних руках более 15 лет после покупки в автосалоне, в основном произведены на заводах Toyota, Honda и Subaru.

Например, автомобили от Toyota заняли первые четыре места в рейтинге ТОП-15, который был составлен на основе анализа 300 тысяч сделок по продаже подержанных автомобилей в США, выпущенных с 1998 по 2008 годы.

На первом месте находится флагманский кроссовер Toyota Highlander первого поколения. Впечатляющие 17,2% автомобилей этой модели, выпущенных в 2007 году и ранее, до сих пор остаются у своих первых владельцев, сообщает njcar. ru. На втором месте находится большой минивэн Toyota Sienna с результатом 16,1%, а третью строчку занимает популярный в США пикап Toyota Tacoma — 14,9%. Владельцы этих автомобилей не собираются с ними расставаться.

Также в ТОП-5 лидеров включены самый большой пикап в линейке Toyota, который называется Tundra, и японский среднеразмерный кроссовер Subaru Forester, с результатами 14,2% и 13% соответственно.

Другие автомобили в рейтинге включают японские кроссоверы Honda CR-V (12,8%) и Toyota RAV4 (12,7%), а также гибридный хэтчбек Toyota Prius (12,3%).

Также в ТОП-15 входят рамный внедорожник Toyota 4Runner (11,9%), семейный минивэн Honda Odyssey (11,8%), самый популярный седан бренда Toyota — Corolla (11,6%), и большой седан Toyota Camry (11,3%).

В дополнение к этим моделям в ТОП-15 вошли седаны и хэтчбеки Honda Civic (11,1%), семейство внедорожников Toyota Land Cruiser (11%) и флагманский кроссовер Honda Pilot (10,1%).