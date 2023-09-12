В России эксперты предложили ввести временное гибридное ОСАГО

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Эксперты Центра стратегических разработок предложили нововведение в области страхования автогражданки, которое позволит водителям самостоятельно выбирать период действия страховки. Этот вид полиса особенно подходит для таксистов. Тем не менее, страховые компании и агрегаторы выразили опасения по поводу внедрения гибридных полисов.

Фото: openverse.org

По данным специалистов Центра стратегических разработок, 53% таксистов в России не приобретают специальные страховки из-за высокой стоимости, сообщает motor.ru. Другие 15% водителей считают, что автогражданка необходима им не всегда.

Кроме того, 17% работников такси не желают страховаться из-за отсутствия должного контроля.

Эксперты подчеркивают, что ужесточение контроля над оформлением полисов может вызвать экономические последствия. В прошлом году количество купленных полисов ОСАГО для такси уменьшилось на 8%. Поэтому было предложено внести изменения в законы "Об ОСАГО" и "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Согласно нововведениям, водителям станут доступны гибридные полисы, которые будут действовать только во время выполнения поездки. Этот вид страховки автоматически активируется с момента принятия заказа. По мнению специалистов Центра стратегических разработок, такая практика поможет снизить стоимость страховок для такси.

Кроме того, с начала сентября в России и Белоруссии запустили новую систему ОСАГО под названием "Синяя карта", которая заменит "Зелёную карту", действие которой приостановлено в обеих странах из-за санкций.

Ранее мы сообщали, что ЦБ в 18 раз повысил коэффициент по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран.