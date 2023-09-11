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BMW избавляется от скандальной подписки на подогрев сидений

1:07
Авто

Компания BMW приняла решение больше не взимать абонентскую плату за использование подогрева сидений в своих автомобилях, как сообщает издание Autocar, ссылаясь на заявление члена правления BMW по продажам и маркетингу Питера Ноты.

BMW избавляется от скандальной подписки на подогрев сидений
Фото: openverse

Питер Нота подчеркнул, что компания ушла от практики предоставления подогрева сидений как услуги с абонентской платой. Теперь эта функция будет либо доступна, либо отключена на заводе, и пользователи не будут платить дополнительно за ее использование. Этот шаг пришелся на фоне развития системы подписки на опции, предлагаемой BMW.

Он также отметил, что введение платы за подогрев сидений не вызвало большого интереса у клиентов. В то время как, как подчеркнул Питер Нота, система помощи при парковке была хорошо принята пользователями.

В 2022 году BMW ввела ежемесячную плату в размере 18 долларов за доступ к функции подогрева сидений в некоторых регионах, однако сейчас компания решила отказаться от этой практики.

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В автомобилях BMW появилась подписка на расширение базовых опций. Новые возможности BMW
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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