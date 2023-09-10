ГИБДД теперь может отправлять на медосвидетельствование трезвых водителей

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Верховной Суд Российской Федерации рассмотрел случай, связанный с автомобилистом, который был направлен на медицинское освидетельствование в наркодиспансер, несмотря на отсутствие признаков алкогольного опьянения. В ходе медицинского обследования были обнаружены следы наркотиков в его анализах, что послужило поводом для судебного разбирательства. Этот случай установил важный прецедент, который затрагивает интересы всех автомобилистов.

Фото: Openverse

Конкретное событие произошло год назад в городе Пскове. Полицейские остановили автомобиль Nissan Almera, управляемый Арсланом Б. Они подозревали, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на его утверждения об отсутствии употребления алкоголя. В присутствии сотрудников ГИБДД водитель согласился на проверку на алкоголь с использованием алкотестера. Результат теста не выявил наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Повторное тестирование дало аналогичный результат. Тем не менее, полицейские временно лишили водителя права управления автомобилем и отправили его на медицинское обследование в местный наркологический диспансер. Впоследствии в анализах подозреваемого были обнаружены следы каннабиоидов.

Получив положительный результат анализа на наркотики, водитель решил пройти дополнительное обследование на наркотические вещества в другом медицинском учреждении. Там ему сообщили, что химические следы употребления запрещенных веществ есть в его организме, но в незначительном количестве. Обладая соответствующей справкой, он обратился в местный суд, где рассматривался вопрос о возможном лишении его права управления автомобилем.

Однако эта информация не повлияла на решение мирового судьи. Даже факт того, что представитель медицинского учреждения подтвердил, что следы употребления каннабиса могут сохраняться в организме человека до 30-40 суток, не изменил решения суда. В результате водителя приговорили к штрафу в размере 30 000 рублей и лишению водительских прав на 1 год и 10 месяцев за вождение в состоянии опьянения. Он не согласился с решением мирового суда и начал апелляционный процесс, который, в конечном итоге, довел его до Верховного Суда.

Последний, изучив дело и аргументацию заявителя, пришел к выводу, что для лишения водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения достаточно наличия наркотиков в организме в любой дозе. Закон не устанавливает какого-либо допустимого уровня их содержания.

В отношении оснований для направления на медицинское освидетельствование в медицинском учреждении, Верховный Суд считает, что обнаружение признаков опьянения у водителя является компетенцией инспектора ГИБДД. Таким образом, если полицейский заявляет, что видит такие признаки, то это считается законным основанием для дальнейших проверок автомобилиста.

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