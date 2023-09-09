На бывший завод VW в Калуге завезли китайские Volkswagen

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На завод AGR в Калуге, который ранее принадлежал немецкой автомобильной компании Volkswagen, поступила партия китайских автомобилей Volkswagen Talagon.

Фото: Wikipedia

Согласно сообщению, завод получил кроссоверы, которые будут оценены руководством предприятия.

Следует отметить, что Volkswagen Talagon — это крупнейший кроссовер бренда. Длина автомобиля составляет 5 152 мм. Этот полноприводный автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 220 лошадиных сил, который работает с 7-скоростной "роботизированной" трансмиссией DSG с двумя сцеплениями, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Эти машины будут поставляться в российские дилерские центры, и начальная цена на них составит от 5,2 миллиона рублей.

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