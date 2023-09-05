Mercedes-Benz разрабатывает новую модель - «маленький Gelandewagen»

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Mercedes-Benz планирует представить новый внедорожник с дизайном, напоминающим G-класс, но меньшего размера, говорится в заявлении генерального директора немецкого автопроизводителя Олы Каллениуса на автосалоне в Мюнхене. В настоящее время в компании проект называют "Little G", и дата премьеры этого нового внедорожника пока не уточняется.

Фото: openverse

На автосалоне было представлено первое тизерное изображение будущего автомобиля, демонстрирующее силуэт внедорожника с характерными угловатыми формами и запасным колесом, установленным на задней двери. Модель получила название "g-Class", причем строчная буква "g", возможно, указывает на ее компактные размеры. Подробные технические характеристики нового внедорожника пока держатся в секрете, но предварительная информация предполагает, что он будет оснащен полностью электрическим силовым агрегатом и будет построен на платформе MMA. Кроме того, некоторые технологии из модели EQG могут быть внедрены в новый "g-класс".

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Mercedes-Benz Gelandewagen - Эволюция (1979 - 2019) ! История Модели !