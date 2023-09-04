В России подорожала Lada Vesta Cross

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Согласно официальному сайту Lada, рекомендованные розничные цены на Cross-версию седана Веста увеличились на 15-20 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Так, исполнение Enjoy теперь стоит более 1,6 миллиона рублей, а цена топовой версии Techno преодолела порог в 1,7 миллиона.

Фото: openverse

Помимо Vesta подорожанием отметилась и Lada Granta — эта модель с наступлением сентября лишилась "антикризисной" комплектации и прибавила от 10 до 40 тысяч рублей.

Lada Vesta Cross, которая производится в марта 2023 года, оснащается 16-клапанным бензиновым мотором объемом 1,6 литра на 106 лошадиных сил в связке с пятиступенчатой "механикой". По состоянию на понедельник, 4 сентября, Lada Vesta Cross в исполнении Life стоит от 1 562 900 рублей против прежних 1 542 900. Розничная цена кросс-седана в комплектации Enjoy составляет 1 607 900 рублей, а Techno — 1 689 900.

Lada Granta теперь выпускается с двигателем экологического класса Евро-5, тогда как до осени с конвейера сходили "антикризисные" автомобили с мотором Евро-2 (такая версия именовалась Classic'22). С переходом на повышенный экологический класс модель подорожала: седан в комплектации "Стандарт" стоит 699 900 рублей, а Classic'23 подорожала до 784 900 рублей (+10 тысяч рублей). Кроме того, из прайс-листа исключили комплектацию "Classic Кондиционер". Топовый же седан обойдется в 965 900 рублей.

Аналогичным образом подорожали лифтбек, универсал, Cross-вариант и "спортивная" Granta Drive Active. Ранее сообщалось, что с официального сайта Lada исчезли цены на Lada Largus. При этом в августе в Тольятти были собраны последние 650 автомобилей семейства перед переносом производства в Ижевск, но в свободную продажу такие универсалы и фургоны пока не поступили. Первые машины Largus ижевской сборки ожидаются не раньше весны 2024 года.

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