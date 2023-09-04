Белорусы займутся шинным бизнесом в России

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Фирма "Белинжинирингстройинвест" из Белоруссии планирует построить завод по переработке автомобильных шин в Воронежской области с инвестициями в размере 817 миллионов рублей. Это предприятие будет располагаться в особой экономической зоне "Центр".

Фото: openverse

Посол Белоруссии в России и губернатор Воронежской области уже провели церемонию закладки капсулы на будущем месте стройки завода.

Согласно соглашению, белорусская компания не только возведет завод, но и обеспечит его необходимым оборудованием.

Переработка шин будет производиться в соответствии с белорусскими технологиями, и конечным продуктом будут металлический и текстильный корд, а также резиновая крошка, которые можно будет использовать, в частности, для ремонта дорог и изготовления резиновых изделий, таких как покрытия для спортивных и детских площадок. Предприятие создаст около 70 рабочих мест и планирует перерабатывать до 15 тысяч старых шин в год.

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