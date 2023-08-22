В 2024 году автозавод "Москвич" выпустит две новые модели автомобилей — "Москвич 5" и "Москвич 8", по сообщению генерального директора завода Ханса-Петера Мозера, который представил эту информацию на форуме IMAF.
Кроме того, на следующий год планируется производство 44 тыс. автомобилей, включая 40 тыс. с ДВС и 4 тыс. на электротяге.
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