"СберАвто" и "ЧекИндекс" выяснили, сколько российские автовладельцы тратят на свои авто

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По данным сервиса "СберАвто", занимающегося торговлей автомобилями, и аналитиков из "ЧекИндекс", которые провели анализ регулярных затрат российских автолюбителей за первое полугодие 2023 года, владельцы автомобилей в среднем тратили 4899 рублей в автосервисах, сообщает motor.ru.

Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.

Этот показатель вырос на 13% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Несмотря на снижение общего числа обращений на 11%, россияне всё равно проявляют заботу о состоянии своих машин, стремясь увеличить их срок службы, как сообщают эксперты.

Объём расходов на автозаправочных станциях в период январь-июнь 2023 года увеличился на 12% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Средний чек составил 980 рублей, что означает прирост на 9 процентов.

Также стоит отметить, что россияне стали чаще посещать автомойки: число посещений выросло на 13%, и средняя сумма затрат на одно посещение составила 955 рублей, увеличившись на 8 процентов.

Что касается страхования, в текущем году стоимость ОСАГО для российских автовладельцев в среднем составила 8600 рублей, а полис КАСКО обошелся в 35 тысяч рублей. Большинство водителей (63%) приобретают только обязательную "автогражданку", 30% также оформляют полис КАСКО, а еще 7% добавляют GAP-страхование, позволяющее увеличить выплаты до первоначальной или рыночной стоимости автомобиля.

Особенно популярным КАСКО остается в Москве, где 56% всех полисов оформляются на такие марки как KIA, Exeed и BMW. Следом идут Санкт-Петербург (6%) и Казань (3%).

Также следует отметить, что страховые случаи застрахованных автомобилей становятся всё старше, средний возраст автомобилей составляет 6 лет.

В июне 2023 года россияне потратили на автомобили рекордную сумму — 233,6 миллиарда рублей, что втрое больше, чем в июне 2022 года. Китайские автомобильные бренды лидируют по объёму продаж, на их продукцию было потрачено 123,2 миллиарда рублей.

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