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Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины

1:36
Авто

Оценка состояния двигателя автомобиля может быть дорогой и не всегда доступной, особенно если требуется профессиональная диагностика. Однако эксперты из редакции сайта "Тарантас Ньюс" опросили моториста и рассказали о простом методе самостоятельной проверки силового агрегата с помощью визуального осмотра маслозаливной горловины.

Моторист рассказал о простом методе проверки двигателя автомобиля с помощью маслозаливной горловины
Фото: www.autonews. com/mobility-report/toyota-explores-low-carbon-fuels-ice-engines-exxon

Проверку следует проводить только на прогретом двигателе. После этого внимание обращается на внутреннюю поверхность крышки маслозаливной горловины. Если двигатель имеет небольшой пробег, то покрытие будет чистым без отложений или эмульсий. Наличие нагара может указывать на сильные нагрузки и износ двигателя. Тёмно-коричневые плотные отложения свидетельствуют о его перегреве и редкой замене лубриканта. Кремовый налёт, как правило, образуется из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, что может требовать её замены и ремонта.

Если из горловины для заливки масла идёт дым, то это говорит о признаках прорыва газов из цилиндров картера.

"Если дымок небольшой, беспокоится не стоит: он образуется в работающем двигателе всегда. Большой же объём, выходящий под сильным давлением, может говорить только о сильном износе двигателя, а также неправильной работе системы, отвечающей за вывод газов", — пишут эксперты.

Также важно обратить внимание на запах топлива из открытой маслозаливной горловины, который может указывать на перелив топлива и проблемы с системой смешивания топливовоздушной смеси.

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Диагностика состояния двигателя за 5 минут без приборов
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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