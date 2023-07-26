Изъятые у граждан РФ автомобили за долги продаются на государственных аукционах

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В России всё большую популярность набирает покупка автомобилей на государственных аукционах. Эта возможность позволяет нашим соотечественникам стать владельцами почти новых машин практически за символическую стоимость.

Фото: mavink. com/post/E415E15301F4D4B173864F360779EC1342AMF2702E

Попасть на такие аукционы становится проще простого. Транспортные средства изымаются у должников на основании решения суда, а вырученные деньги направляются в банки. При этом большинство автомобилей, выставленных на торги, находятся в хорошем техническом состоянии, пишет i-gazeta.com.

Один из таких аукционов запланирован в Башкирии. Там самый доступный автомобиль можно приобрести всего за 45 тысяч рублей, но также будут представлены и транспортные средства по более высоким ценам. Например, подержанный BMW можно купить за 300 тыс. блей. Все машины прошли проверку на юридическую чистоту и отсутствие технических неисправностей.

Эксперты высказывают своё одобрение по поводу покупки автомобилей на таких аукционах. Ведь в настоящее время найти машину в хорошем состоянии с чистой историей и по разумной цене практически невозможно. Поэтому данная возможность предоставляет шанс для многих людей обзавестись надёжным транспортным средством без лишних трат.

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