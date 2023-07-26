В России всё большую популярность набирает покупка автомобилей на государственных аукционах. Эта возможность позволяет нашим соотечественникам стать владельцами почти новых машин практически за символическую стоимость.
Попасть на такие аукционы становится проще простого. Транспортные средства изымаются у должников на основании решения суда, а вырученные деньги направляются в банки. При этом большинство автомобилей, выставленных на торги, находятся в хорошем техническом состоянии, пишет i-gazeta.com.
Один из таких аукционов запланирован в Башкирии. Там самый доступный автомобиль можно приобрести всего за 45 тысяч рублей, но также будут представлены и транспортные средства по более высоким ценам. Например, подержанный BMW можно купить за 300 тыс. блей. Все машины прошли проверку на юридическую чистоту и отсутствие технических неисправностей.
Эксперты высказывают своё одобрение по поводу покупки автомобилей на таких аукционах. Ведь в настоящее время найти машину в хорошем состоянии с чистой историей и по разумной цене практически невозможно. Поэтому данная возможность предоставляет шанс для многих людей обзавестись надёжным транспортным средством без лишних трат.
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