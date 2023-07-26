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Обнародован рейтинг самых дешёвых автомобилей в РФ в июле 2023 года

3:09
Авто

За последний месяц стоимость наиболее доступных автомобилей в России значительно выросла. Издание "74.ру" представило рейтинг из 15 самых доступных для россиян автомобилей, у которых выросла стоимость в июле 2023 года.

Обнародован рейтинг самых дешёвых автомобилей в РФ в июле 2023 года
Фото: all-auto .org/25310-haval-m6-plus.html

Три китайские модели (Changan Alsvin, Omoda S5 и Geely Coolray) сохранили свои цены среди иномарок. В то же время в рейтинге появился новый участник — Haval M6, который обладает потенциалом стать бестселлером, так же, как и его "младший собрат" Jolion.

"Автоваз" дважды за весну менял прайс-лист и, по-видимому, сохранит его до конца июля. Lada Granta получила дополнительную опцию — систему ABS. Минимальная цена модели с этой функцией составляет 775 тыс. рублей.

Lada Vesta в своем официальном прайс-листе стоит от 1,2 млн. рублей до 1,7 млн. рублей. Но, скорее всего, это не последний рост цен. Изменение курса валют и недостаток некоторых функций, таких как ESP, автоматическая коробка передач и 1,8-литровый двигатель, могут привести к тому, что топовая комплектация Lada Vesta к концу года будет стоить около двух млн. рублей.

Lada Niva Travel подорожала на 18-28 тысяч рублей весной, и в июле две комплектации увеличили стоимость на пять тысяч рублей. В настоящее время топовая версия "Нивы" стоит 1,3 млн. рублей.

Самой доступной иномаркой в России на данный момент является Changan Alsvin, цена которой начинается от 1,65 млн. рублей. Базовая версия хорошо оснащена, и за 1,71 млн. рублей можно приобрести версию с люком, камерой кругового обзора и системой "старт-стоп".

Седан BAIC U5 Plus калининградской сборки был первоначально оценён в 1,7 млн. рублей. Однако его базовая версия подорожала на 77 тыс. рублей и теперь стартует от 1,91 млн. рублей.

Еще одна калининградская сборка — кроссовер BAIC X35. Он является конкурентом Hyundai Creta. Машина также подорожала с 1,7 млн. рублей до 1,77 млн. рублей.

Появившийся на рынке кроссовер Haval M6 с базовой ценой от 1,9 млн. рублей, а также Haval Jorion, увеличивший стоимость на 50 тыс. рублей за последний месяц, попали в рейтинг.

Kaiyi E5 подорожал и теперь стартует от 2,04 млн. рублей.

Самой дешёвой иномаркой стал седан Chery Tiggo 4 Pro, чья цена увеличилась на 60 тыс. рублей и составляет от 2,1 млн. рублей.

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Haval M6: сколько он стоит?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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