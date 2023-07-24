На российском авторынке представлена лишь одна машина, стоимость которой в салонах не превышает миллиона рублей. Речь идёт об отечественном автомобиле Lada Granta.
Как сообщает "Вечерняя Москва", такой машине не требуется много бензина. Кроме того, Lada Granta неприхотлива в обслуживании, сказано в материале.
Автор статьи также посоветовал россиянам присмотреться к авто, представленным на вторичном рынке. На сайтах объявлений можно найти иномарки Vokswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris, которые продаются по цене меньше миллиона рублей. Помимо этого, можно рассмотреть покупку Lada Vesta с механической коробкой передач.
Эксперт по подбору автомобилей Антон Сергеев призвал россиян, желающих купить машину на вторичном рынке, ездить на тест-драйвы вместе с профильным специалистом, который поможет определить все плюсы и минусы авто.
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