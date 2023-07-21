Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег

В прошлом полки автомобильных магазинов были до отказа забиты различными средствами по уходу за автомобилем. Широко распространялась реклама, завлекающая покупателей выбором из множества тюбиков и банок в ярких упаковках. Однако не все эти средства оправдывали возложенные на них надежды, и, тем не менее, люди часто хвастались ими перед соседями по гаражу. Но времена кардинально изменились.
Сегодня найти фирменную продукцию стало проблематично, и можно легко нарваться на подделку. Тем не менее, автомобили по-прежнему требуют обслуживания, что заставляет многих автовладельцев вспоминать советы прошлых поколений водителей.
Удивительно, но такие обычные бытовые предметы, как пищевая сода и соль, стали незаменимы для каждого автолюбителя. С их помощью можно решить множество задач — от очистки салона до предотвращения запотевания стекол.
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