Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег

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В прошлом полки автомобильных магазинов были до отказа забиты различными средствами по уходу за автомобилем. Широко распространялась реклама, завлекающая покупателей выбором из множества тюбиков и банок в ярких упаковках. Однако не все эти средства оправдывали возложенные на них надежды, и, тем не менее, люди часто хвастались ими перед соседями по гаражу. Но времена кардинально изменились.

Фото: mavink .com/explore/Milk-Car

Сегодня найти фирменную продукцию стало проблематично, и можно легко нарваться на подделку. Тем не менее, автомобили по-прежнему требуют обслуживания, что заставляет многих автовладельцев вспоминать советы прошлых поколений водителей.

Удивительно, но такие обычные бытовые предметы, как пищевая сода и соль, стали незаменимы для каждого автолюбителя. С их помощью можно решить множество задач — от очистки салона до предотвращения запотевания стекол.

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