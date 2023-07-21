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Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег

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Авто

В прошлом полки автомобильных магазинов были до отказа забиты различными средствами по уходу за автомобилем. Широко распространялась реклама, завлекающая покупателей выбором из множества тюбиков и банок в ярких упаковках. Однако не все эти средства оправдывали возложенные на них надежды, и, тем не менее, люди часто хвастались ими перед соседями по гаражу. Но времена кардинально изменились.

Как содержать машину в порядке и при этом не тратить много денег
Фото: mavink .com/explore/Milk-Car

Сегодня найти фирменную продукцию стало проблематично, и можно легко нарваться на подделку. Тем не менее, автомобили по-прежнему требуют обслуживания, что заставляет многих автовладельцев вспоминать советы прошлых поколений водителей.

Удивительно, но такие обычные бытовые предметы, как пищевая сода и соль, стали незаменимы для каждого автолюбителя. С их помощью можно решить множество задач — от очистки салона до предотвращения запотевания стекол.

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Легкий способ сделать авто гораздо теплее, главное успеть до зимы!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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