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Водители научились обманывать "глушилки" сигнала GPS в центре Москвы

3:10
Авто

До недавнего времени сбои в сигналах спутниковых навигационных систем в густонаселенных регионах были редким, а иногда и сенсационным явлением, привлекавшим всеобщее внимание в социальных сетях и новостях. Однако, похоже, что подобные инциденты превращаются в повседневную норму. Эпоха "GPS-глюков" началась резко (во всех смыслах) с ночного вторжения пары беспилотников в район Кремля третьего мая. Общественность сразу же отнесла это к проискам "бандеровцев".

Водители научились обманывать "глушилки" сигнала GPS в центре Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Впоследствии в центре города возникли проблемы с автомобильными навигаторами и сервисами совместного использования автомобилей. Российская разведка оперативно задействовала "глушилки" для создания помех GPS/ГЛОНАСС-сигналам в этом районе, эффективно нарушив работу систем наведения любых беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся повторить ночную выходку начала мая. Теперь, если полагаться только на навигационную систему своего смартфона, можно ошибочно предположить, что человек находится где-то на окраине Москвы.

Ожидается, что ситуация будет усугубляться, поскольку правительство РФ всерьёз рассматривает вопрос о предоставлении крупным частным и государственным корпорациям законного права использовать системы радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов от беспилотных летательных аппаратов.

Это означает, что в ближайшее время навигационные "глюки", связанные с нарушением спутникового сигнала, будут наблюдаться вблизи таких важных объектов, как нефтеперерабатывающие заводы, электростанции, оборонные предприятия и другие стратегические объекты. Естественно, что победить станцию радиоэлектронной борьбы промышленного уровня с помощью обычного смартфона маловероятно.

Тем не менее есть шанс смягчить негативное воздействие на персональную навигацию. Уточним, что это вполне осуществимо в условиях шумного мегаполиса. В небольших малонаселенных районах это может и не понадобиться, поскольку дезориентация, как правило, не столь актуальна.

Однако в мегаполисе, находящемся под воздействием "глушилок", автомобилистам приходится искать альтернативную "систему координат" для своих навигационных гаджетов. К счастью, такая возможность уже существует. Технология Location-based service (LBS) существует уже достаточно давно и позволяет определять геолокацию пользователя по сигналам базовых станций сотовой связи и Wi-Fi роутеров с известным местоположением.

Для устранения помех при точном определении своих координат пользователю необходимо вручную отключить приём сигнала GPS и активировать функцию LBS в своих гаджетах, если она ещё не включена. Хотя LBS и не может обеспечить такую же точность, как сигналы GPS/ГЛОНАСС, в городских условиях, где имеется большое количество ориентиров, она, безусловно, может помочь пользователю добраться до места назначения. 

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Глушилка GPS или можно ли обмануть работодателя?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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