Magna инвестирует 790 млн. долл. в строительство 3 новых заводов в штате Теннесси

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Недавно компания Magna International Inc, известный канадский производитель автокомпонентов, объявила о своих планах инвестировать значительные средства в размере 790 млн. долл. в строительство трех новых предприятий для поставщиков. Примечательно, что два из этих предприятий будут размещены на территории кампуса BlueOval City компании Ford Motor Co, расположенного в штате Теннесси.

Фото: www.reuters. com/business/autos-transportation/magna-invest-470-mln-expansion-ontario-2023-02-15/

Этот стратегический шаг был предпринят в ответ на растущие требования автопроизводителей, которые стремятся увеличить выпуск электромобилей, чтобы соответствовать растущей популярности экологически чистых автомобилей. Создавая эти новые предприятия, Magna намерена сыграть решающую роль в поддержке производства электромобилей Ford второго поколения.

Первое предприятие на территории кампуса Ford будет специализироваться на производстве корпусов батарей, специально разработанных для электромобилей. Второе предприятие будет заниматься производством пенополиуретана и сидений — важнейших компонентов интерьера автомобиля.

Ford и сам имеет амбициозные планы на будущее. Ранее, в марте, автопроизводитель объявил о намерении выпускать до 500 тыс. электромобилей в год на строящемся комплексе BlueOval City. Комплекс будет служить местом сборки различных версий электрического пикапа Ford серии F нового поколения, получившего кодовое название "Project T3".

Кроме того, в мае компания Ford представила комплексную и перспективную стратегию по увеличению продаж электромобилей и достижению рентабельности, несмотря на сложную задачу по сокращению расходов на 7 млрд. долл.

Третье предприятие Magna, расположенное в Лоуренсбурге, будет специализироваться на производстве каркасов автомобилей, дополняя жизненно важную инфраструктуру для создания электрических грузовиков.

Ожидается, что эти три завода, начало работы которых запланировано на 2025 год, создадут около 1300 новых рабочих мест, что станет значительным экономическим стимулом для региона.

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