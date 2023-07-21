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АвтоВАЗ проводит тайные закупки у своих дилеров

1:57
Авто

АвтоВАЗ проводит тайные проверки своих официальных дилеров с целью выявления фактов инфляции цен. По словам представителя компании, которые приводит РИА "Новости", такие проверки проводятся регулярно, чтобы контролировать ценообразование на автомобили в салонах.

АвтоВАЗ проводит тайные закупки у своих дилеров
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

В случае превышения цен, установленных АвтоВАЗом, к дилерам могут быть применены санкции, вплоть до расторжения договоров. Так, в отношении некоторых московских автосалонов, продававших новые модели Lada Vesta с дополнительными опциями и наценками, уже были приняты "коммерческие меры" со стороны компании.

Сохранение контроля над дилерскими центрами

Представители АвтоВАЗа подчеркнули, что если клиенты официальных дилеров Lada сталкиваются с отказом продать автомобиль по рекомендованной розничной цене, им рекомендуется сообщать об этом по "горячей линии" или лично вице-президенту по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину. Сделать это можно с помощью ссылки на QR-код, размещенной в каждом шоу-руме.

Борьба с недобросовестной практикой

Ранее стало известно, что как минимум три столичных дилерских центра — "Торгмаш", "Автогермес" и "Техинком" — продают модели Lada Vesta NG с дополнительным оборудованием по завышенным ценам. АвтоВАЗ инициировал расследование и принял "коммерческие меры" в отношении этих продавцов. Конкретный характер этих коммерческих мер компания не раскрыла, однако было указано, что они могут включать в себя не только финансовые штрафы.

Постоянный контроль дилерских центров

АвтоВАЗ продолжит жесткий контроль за ценообразованием в салонах официальных дилеров. Компания располагает 308 дилерскими центрами, из которых 297 являются частными, а остальные 11 принадлежат самому автопроизводителю.

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АвтоВАЗ пообещал приструнить дилеров | Новости с колёс №2534
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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