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Снижение цен на автомобили Tesla

Авто

Авантюра компании Tesla, продиктованная видением Элона Маска, по снижению цен и увеличению продаж и прибыли в условиях жесткой конкуренции и неблагоприятных экономических настроений, похоже, дает неоднозначные результаты. В апреле-июне компания превзошла ожидания аналитиков по чистой прибыли, однако цены на ее акции практически не изменились.

Снижение цен на автомобили Tesla
Фото: https://lifeonphoto.com/

Техасский производитель электромобилей, солнечных батарей и аккумуляторов сообщил о чистой прибыли в размере 2,7 млрд. долл. в отчетном квартале, что на 20% больше, чем годом ранее. Прибыль на акцию также выросла на 20% и составила 78 центов, что соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учета.

Тем не менее, аналитики обычно ориентируются на собственный показатель прибыли Tesla, который исключает расходы на компенсацию, основанную на акциях. По этому показателю чистая прибыль Tesla выросла до 3,15 млрд. долл. или 91 цента на акцию, значительно превысив прогнозы аналитиков, составлявшие 80 центов на акцию, по данным FactSet. Аналитики ожидали снижения прибыли в связи со снижением цен.

Общая выручка компании выросла на 47% и достигла 24,93 млрд. долл.

После публикации отчета о прибылях акции Tesla сначала оставались стабильными на уровне около $292, что лишь незначительно превышает их стоимость на момент закрытия торгов, составлявшую $291,26.

2 июля компания сообщила о впечатляющих показателях поставок автомобилей, которые выросли на 83% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года, после того как были снижены цены на четыре модели электромобилей. С апреля по июнь компания Tesla продала по всему миру 466 140 автомобилей, что почти вдвое больше, чем 254 695 единиц, проданных за тот же период годом ранее.

Подавляющее большинство продаж пришлось на популярные седаны Tesla Model 3 и кроссоверы Model Y.

Однако отчет о прибылях вызвал неоднозначную реакцию в отношении одного из основных вопросов, волнующих компанию Tesla: сможет ли стратегия скидок, применяемая автопроизводителем, обеспечить достаточный объем продаж для сохранения рентабельности. В частности, аналитики обратили внимание на операционную прибыль компании — показатель, исключающий проценты и налоги.

Операционная маржа Tesla, отражающая эффективность конвертации продаж в прибыль, в апреле-июне снизилась до 9,6%, что значительно меньше 14,6%, зафиксированных годом ранее. 

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Россию ЗАВАЛЯТ ДЕШЕВЫМИ TESLA. Илон Маск Постарался.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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