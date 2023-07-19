Знаменательным событием стало то, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) со второй попытки успешно запатентовал свой логотип "Чайка". Эмблема, напоминающая культовый советский символ "Чайка", была зарегистрирована в Роспатенте, российском ведомстве по патентам и товарным знакам. Это достижение стало возможным после предыдущего отказа Роспатента, который привел к судебному спору из-за сходства эмблемы с эмблемой пермского дилера Verra Group.
Первая попытка запатентовать товарный знак была предпринята ГАЗом два года назад. Однако летом 2022 года Роспатент отказал в регистрации, сославшись на сходство с эмблемой пермского дилера Verra Group, который ранее зарегистрировал свой охраняемый товарный знак в 2019 году. ГАЗ решил оспорить это решение в суде. Также сообщалось, что компания уже владеет товарным знаком "Чайка" в категориях транспортных средств и игрушек, а эмблема проходит дополнительную регистрацию в качестве товарного знака.
Теперь Горьковский автомобильный завод успешно получил патент на эмблему. Патент соответствует Международным классам 12 и 28 классификации товаров и услуг, что позволяет производителю использовать эмблему на различных транспортных средствах, их компонентах и игрушках, включая автомобили и масштабные модели. Иными словами, патент служит целям ГАЗа — выпуску памятной продукции.
Между тем в России уже несколько месяцев ведутся разговоры о возрождении советских моделей, в частности "Победы" и "Волги". Последняя имеет больше шансов стать реальностью. В начале лета этого года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что серийная модель "Волга" должна появиться к середине 2024 года. Более того, Горьковский автомобильный завод готов представить дизайн будущего автомобиля рынку уже в ближайшее время.
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