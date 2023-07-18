Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Совет директоров Tesla вернет 735 млн. долл. в виде премий за акции, чтобы прекратить судебный процесс
Орбан: Латинская Америка поддержала Венгрию в призыве к мирному урегулированию украинского конфликта
Показан Hyundai Santa Fe 2024 года с радикальным изменением дизайна
Ford F-150 Lightning получил значительное снижение цен на весь модельный ряд
Gazeta.ru: Глобальное потепление угрожает некоторым сортам вин
На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ
Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту
За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США

Mercedes-AMG GLC к 2025 году получит гибридную силовую установку

Авто

Представляем вашему вниманию последние новинки в линейке внедорожников Mercedes-AMG: новые модели AMG GLC. Эти замечательные автомобили сочетают в себе изысканную модернизацию, улучшенные технические характеристики и беспрецедентный гибридный силовой агрегат.

Mercedes-AMG GLC к 2025 году получит гибридную силовую установку
Фото: carbuzz. com/news/mercedes-amg-glc-suv-arrives-with-671-hp-four-cylinder-engine

Как гибридные, так и газовые версии внедорожников претерпели заметные изменения как внутри, так и снаружи. Начнем с AMG GLC 43, оснащенного мощным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим впечатляющую мощность 416 л. с. Благодаря системе постоянного полного привода эта модель гарантирует захватывающие ощущения от вождения.

А теперь давайте познакомимся с новаторской новинкой, созданной исключительно Mercedes-AMG, — GLC 63 S E Performance. Этот необычный внедорожник сочетает в себе мощный 2,0-литровый турбодвигатель AMG M139l с электроприводом (EDU), установленным на задней оси. Результат? Поразительная суммарная мощность системы — 671 л. с. и впечатляющий крутящий момент 752 фунт-фут.

Расположенный на задней оси электродвигатель обладает впечатляющей мощностью 201 л. с. Компактная система электропривода, интегрированная с двухступенчатой коробкой передач с электрическим приводом и задним дифференциалом с электронным управлением, обеспечивает оптимальную производительность.

Приготовьтесь к тому, что вы будете очарованы захватывающими достижениями моделей AMG GLC — гармоничным сочетанием мощности, инноваций и изысканности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

2024-2025 Mercedes-AMG GLC 63 Coupe - Новое Поколение!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Gazeta.ru: Глобальное потепление угрожает некоторым сортам вин
На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ
Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту
За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей
Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США
Мошенники обманом выманили у жителя Биробиджана деньги "на лечение ребёнка"
Внезапная атака российской бронегруппы прорвала оборону ВСУ у шахты "Трудовская"
Есть ли преимущества от бороздочного садоводства
Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников