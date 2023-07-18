Mercedes-AMG GLC к 2025 году получит гибридную силовую установку

Представляем вашему вниманию последние новинки в линейке внедорожников Mercedes-AMG: новые модели AMG GLC. Эти замечательные автомобили сочетают в себе изысканную модернизацию, улучшенные технические характеристики и беспрецедентный гибридный силовой агрегат.

Фото: carbuzz. com/news/mercedes-amg-glc-suv-arrives-with-671-hp-four-cylinder-engine

Как гибридные, так и газовые версии внедорожников претерпели заметные изменения как внутри, так и снаружи. Начнем с AMG GLC 43, оснащенного мощным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, развивающим впечатляющую мощность 416 л. с. Благодаря системе постоянного полного привода эта модель гарантирует захватывающие ощущения от вождения.

А теперь давайте познакомимся с новаторской новинкой, созданной исключительно Mercedes-AMG, — GLC 63 S E Performance. Этот необычный внедорожник сочетает в себе мощный 2,0-литровый турбодвигатель AMG M139l с электроприводом (EDU), установленным на задней оси. Результат? Поразительная суммарная мощность системы — 671 л. с. и впечатляющий крутящий момент 752 фунт-фут.

Расположенный на задней оси электродвигатель обладает впечатляющей мощностью 201 л. с. Компактная система электропривода, интегрированная с двухступенчатой коробкой передач с электрическим приводом и задним дифференциалом с электронным управлением, обеспечивает оптимальную производительность.

Приготовьтесь к тому, что вы будете очарованы захватывающими достижениями моделей AMG GLC — гармоничным сочетанием мощности, инноваций и изысканности.

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