Kia EV9 будет строиться в Джорджии после инвестиций в размере 200 млн долларов

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В среду компания Kia объявила о своих планах инвестировать 200 млн. долл. в свой завод в штате Джорджия. Эти инвестиции направлены на запуск производства долгожданного внедорожника с электрическим двигателем. Для поддержки этого начинания компания намерена нанять еще 200 рабочих, которые начнут производство впечатляющего автомобиля EV9 в Вест-Пойнте к началу 2024 года. Это расширение не только увеличит производственные мощности завода, но и укрепит присутствие Kia вблизи границы штата Алабама, к юго-западу от Атланты.

Фото: https://enginefault.com/2024-kia-ev9-concept-first-look-%E2%9A%A1-previews-all-electric-suv-coming-in-2024/

Завод в Джорджии, где в настоящее время выпускается 340 тыс. автомобилей в год, включая такие популярные модели, как Telluride, Sorrento, внедорожники Sportage и седаны K5, уже является оживленным центром деятельности компании Kia. Материнская компания Kia, Hyundai Motor Group, возглавляющая движение электромобилей, делает значительные шаги, инвестируя 5,5 млрд. долл. в новый завод по сборке электромобилей и аккумуляторов в Эллабелле (штат Джорджия).

Кроме того, компания вложила 300 млн. долл. в свой завод в Монтгомери, штат Алабама, начав производство электромобилей, начиная с впечатляющего электрифицированного внедорожника Genesis GV70. В результате инвестиций в Алабаме было принято на работу 200 квалифицированных рабочих.

Автомобиль EV9 с тремя рядами сидений открывает большие перспективы для компании Kia. Подобно тому, как знаменитый Telluride произвел фурор на рынке марки после своего запуска в 2019 году, EV9, как ожидается, окажет значительное влияние на продажи компании.

В прошлом месяце компания Kia начала поставки EV9 клиентам, с нетерпением ожидающим своего часа в Южной Корее.

Шон Юн, президент и генеральный директор Kia Motors America, выразил свой энтузиазм по поводу этого инновационного автомобиля, заявив: "Как и Telluride, EV9 способен стать еще одним катализатором перемен для Kia. Это будет самый инновационный автомобиль, который мы когда-либо создавали, и он будет выделяться на рынке EV и на дорогах".

Несмотря на свои выдающиеся достижения, компании Kia и Hyundai столкнулись с препятствиями, связанными с федеральными налоговыми льготами на электромобили. Они утверждают, что существующая система несправедлива по отношению к южнокорейским производителям, поскольку их автомобили имеют право на получение льгот только в том случае, если они взяты в лизинг.

Стандарты внутреннего содержания, предусмотренные Законом о снижении инфляции, которые обеспечивают значительные субсидии для электромобилей, ограничивают налоговые льготы на покупку автомобилей только теми, в которых автомобиль, аккумулятор и основное сырье произведены в США. В ответ на это компания Hyundai объявила о создании завода по производству аккумуляторов в Картерсвилле, расположенном к северо-западу от Атланты.

Джорджия, ставшая одним из главных бенефициаров общенационального всплеска инвестиций в электромобили, продолжает привлекать значительные проекты. Начиная с 2020 г. более 40 предприятий, связанных с электромобилями, обязались инвестировать в штат ошеломляющие 22,9 млрд. долл. и создать 28 600 рабочих мест. Губернатор Брайан Кемп гордится этими достижениями и считает, что заслуга в этом принадлежит ему и другим должностным лицам штата Джорджия. С другой стороны, сенатор-демократ Джон Оссофф (Jon Ossoff) приписывает процветание отрасли политике президента Джо Байдена.

Признавая важность квалифицированной рабочей силы для расширения производства, Джорджия взяла на себя обязательство по подготовке рабочих для проекта Kia. На сайте компании сообщается, что начальная зарплата производственных рабочих составляет 38 тыс. долл. в год, при этом возможно повышение зарплаты и дополнительная компенсация за работу в вечерние смены.

Что касается льгот, то компания Kia может претендовать на получение налоговых льгот в размере до 1,75 млн. долл. в течение пяти лет, при этом на каждое созданное рабочее место будет приходиться 1 750 долл. при условии, что заработная плата работников составляет не менее 31 300 долл. в год.

Кроме того, компания может претендовать и на другие льготы, в том числе на льготы по налогу на недвижимость, предоставляемые Уэст-Пойнтом и округом Трупп.

С учетом инвестиций в завод в Вест-Пойнте компания Kia уже получила более 450 млн. долл. в виде льгот с момента его открытия в 2010 году. Финансовые отчеты Вест-Пойнта показывают, что только в 2019 году компания Kia, ее филиалы и поставщики получили от города льготы по налогу на недвижимость на общую сумму 2,8 млн. долл.

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